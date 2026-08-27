“Quieren deslindarse": Alejandro Moreno califica como farsa la renuncia de Enrique Inzunza de Morena

La renuncia de Enrique Inzunza Cázarez a la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado, lejos de enfriar la tormenta política, avivó los señalamientos de la oposición. Luego de que el legislador sinaloense hiciera pública su salida para asumirse como independiente argumentando "estricta convicción personal" y denunciando una supuesta campaña de lawfare en su contra por investigaciones del Departamento de Justicia de EU, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, calificó el movimiento como una simulación para proteger la imagen del partido oficialista.

"Quieren deslindarse": El PRI acusa encubrimiento al rochismo

En declaraciones ante medios de comunicación, Alejandro Moreno tildó de "broma" y "farsa" la separación de Inzunza, ironizando sobre un posible refugio del senador en partidos aliados como el Partido del Trabajo o el Verde. Para el líder priista, el deslinde busca desmarcar a la cúpula guinda de las investigaciones internacionales y del desgaste provocado por la crisis de gobernabilidad en Sinaloa tras la salida de Rubén Rocha Moya.

"Quieren deslindarse de algo que representa la cara de Morena", aseveró Moreno, sosteniendo que la salida formal del grupo parlamentario no exime al movimiento de responsabilidad política sobre la gestión estatal ni sobre los perfiles postulados.

La catástrofe en Sinaloa: Las duras cifras que ha dejado el Rochismo en el estado

Durante su pronunciamiento, el dirigente del tricolor enfatizó que la crisis en Sinaloa no se puede esconder tras reacomodos de curules, presentando un alarmante balance sobre el impacto de la inseguridad en la entidad. Moreno Cárdenas señaló que la administración actual en el estado ha dejado una estela devastadora que contabiliza más de 4 mil personas desaparecidas, más de 3 mil homicidios dolosos, el robo de más de 11 mil vehículos y el trágico asesinato de 113 niñas, niños y adolescentes. A este panorama social se sumó el colapso económico local, denunciando el cierre definitivo de más de 10 mil negocios en los municipios sinaloenses a causa de la violencia.

Finalmente, Alito Moreno sostuvo que Morena no podrá seguir engañando a la ciudadanía sobre su falta de resultados en materia de seguridad.