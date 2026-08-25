Bajo la lupa del partido: Comisión de Honestidad y Justicia de Morena podría revisar la permanencia de Rubén Rocha Moya

El futuro político del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dentro del partido oficialista entra en un terreno de incertidumbre. Tras los recientes acontecimientos que sacudieron la gobernabilidad del estado, la dirigencia nacional abrió la puerta para que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena evalúe formalmente el estatus de su afiliación y su permanencia dentro de las filas del movimiento. El análisis de los órganos internos de disciplina surge luego de que se confirmara que el mandatario sinaloense actuó por cuenta propia y sin el consenso de la cúpula partidista al anunciar su intempestiva reincorporación al Ejecutivo local el pasado fin de semana.

Esto lo dio a conocer la presidenta de Comisión de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, en un breve encuentro con medios en la conferencia de prensa para dar a conocer a los coordinadores de Aguascalientes, Campeche y Colima.

Una decisión "personal" que encendió las alarmas internas

La revisión de su caso responde al malestar generado por la decisión individual de Rocha Moya de intentar retomar el control del gobierno estatal tras 112 días de ausencia, una medida que no contó con el respaldo ni la validación de la dirigencia nacional ni del liderazgo moral del movimiento. Frente a los medios de comunicación, Hernández afirmó que el órgano estatutario de disciplina es la instancia competente para determinar si existieron faltas a la ética política y a los principios organizativos. En ese sentido, se subrayó que, de iniciarse el proceso, la comisión deberá ponderar el impacto de sus decisiones sobre la imagen institucional del partido y resolver si procede alguna sanción o la cancelación de su registro como militante.

Distancia del partido y autonomía del órgano disciplinario

La postura del movimiento marca una distancia clara frente a las acciones emprendidas por Rocha Moya en días recientes, enfatizando que los procesos que competen a las autoridades ministeriales y judiciales corren por una vía independiente a las resoluciones políticas del partido. Al ser la Comisión de Honestidad y Justicia el ente autónomo encargado de velar por el cumplimiento de los estatutos, sus integrantes deberán discutir en las próximas sesiones si existen elementos suficientes para abrir un expediente de oficio o dar curso a los señalamientos internos.