“Es un p1nch3 cobarde”: Alito Moreno sobre Fernández Noroña tras sus declaraciones sobre Viggiano

¡El enfrentamiento entre el PRI y Morena subió de tono en el Senado! Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional priista, lanzó fuertes insultos contra Gerardo Fernández Noroña y advirtió que volverá a confrontarlo por sus declaraciones contra la senadora Carolina Viggiano.

“Le faltan huevos. Es un pinche cobarde”, expresó Alito Moreno al referirse al morenista, a quien también calificó de patán, misógino y corrupto. El dirigente priista aseguró que el legislador de Morena debe responder por sus señalamientos y adelantó: “Lo vamos a volver a poner en su lugar”.

Alito Moreno llama cobarde y misógino a Fernández Noroña

Al hablar con medios de comunicación, Alejandro Moreno reprochó la manera en que Fernández Noroña se refirió a Carolina Viggiano y sostuvo que sus declaraciones representaban una falta de respeto hacia las mujeres.

“Es un patán, es un cobarde, es un corrupto”, insistió el dirigente del PRI, quien aseguró que, de haber estado presente en el pleno durante el intercambio, habría intervenido para confrontar al senador de Morena.

Moreno también cuestionó el patrimonio de Fernández Noroña y exigió que explique de dónde obtuvo los recursos para adquirir sus propiedades.

El líder priista vinculó sus críticas al morenista con los señalamientos que hizo sobre Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), y Ariadna Montiel. Durante su intervención, lanzó acusaciones de corrupción contra figuras relacionadas con Morena y cuestionó la actuación de ese partido.

En ese contexto, Moreno sostuvo que Morena representa corrupción, inseguridad y presuntos vínculos con el crimen organizado. Se trata de acusaciones expresadas por el dirigente priista durante su declaración.

Tras nuevas declaraciones de Gerardo Fernández Noroña contra la senadora Carolina Viggiano, el dirigente del PRI, Alito Moreno dijo que al morenista "le faltan huev0$. Es un p1nch3 cobarde". Y advirtió: "Lo vamos a poner en su lugar". https://t.co/YH2rLgYrqJ — Angel Gallegos (@gallegoso) October 28, 2026

Carolina Viggiano confronta a Noroña desde la tribuna

El choque entre ambos legisladores ocurrió después de que Fernández Noroña hiciera señalamientos contra Viggiano por algunas de sus propiedades y defendiera a Guadalupe Taddei ante las críticas relacionadas con su gestión al frente del INE.

Desde la tribuna, la senadora del PRI respondió con calificativos contra el morenista y lo acusó de recurrir a sus complejos y frustraciones personales para dirigirse a sus adversarios políticos.

Viggiano también le reclamó que, si quería referirse a ella, lo hiciera de frente y no a sus espaldas. Su intervención elevó la tensión entre los representantes de ambos partidos en la Cámara alta.

La confrontación provocó una nueva reacción de Alejandro Moreno, quien respaldó públicamente a la senadora y amenazó con volver a enfrentar a Fernández Noroña.