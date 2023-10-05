Alumno que aplicó llave china a compañera podría recibir 3 años de internamiento

La Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes de Hidalgo informó que solicitó medidas de protección para la alumna que fue víctima de una "llave china" en un salón de clases; el presunto responsable podría recibir hasta tres años de internamiento.

Sonia Esmeralda González, titular de la Fiscalía Especializada, reveló que se comunicaron con el Centro Universitario Continental para que les proporcionen información que permita localizar a Joaquín y su familia, para que responda por el desmayo que le provocó a su compañera.

"Hasta el momento tenemos claro que el chico se encuentra en el grupo etario 2, que es de 14 a menos 16 y la medida de sanción que se le podría imponer es de 3 años de internamiento", declaró a medios de comunicación. Esto siempre que un médico legista confirme la gravedad de las lesiones por ahorcamiento.

Alumno aplica "llave china" a compañera de clases

En un video difundido en redes sociales se aprecia el momento en el que Joaquín, un alumno del Centro Universitario Continental, se aproxima a su compañera en un salón de clases y repentinamente le aplica una "llave china".

#Hidalgo | Ahorca a su compañera😳🚨



¡ATENCIÓN A LAS IMÁGENES!



Todo parece normal en esta escuela: el maestro imparte clase y los alumnos toman notas. Sin embargo podemos ver cómo una imprudencia pudo resultar en #tragedia.@herreleo nos cuenta en @HMeridiano. pic.twitter.com/t4woTBGzHi — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 4, 2023

Los jóvenes al interior del aula quedan atónitos ante los hechos y se aproximan al agresor para que suelte a la estudiante, quien cae desmayada al suelo. La escena causa pánico entre los presentes al ver que la víctima no reacciona pese a los gritos de sus compañeros.

Unos segundos después, la menor logra reincorporarse, pero nuevamente se desvanece sobre su banca hasta que los estudiantes la mantienen de pie mientras otros solicitan ayuda.

Piden que agresión no quede impune

La familia de la alumna reportó que sufrió daños en la cabeza por lo que no regresará al aula hasta que se recupere. Además, exigieron a las autoridades educativas una explicación, al mismo tiempo que exhortaron que el caso no quede impune y se proceda contra Joaquín, quien podría recibir hasta tres años de internamiento debido a que aún es menor de edad.