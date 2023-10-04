VIDEO: Le aplican llave china a una estudiante de Hidalgo y cae desmayada

Momentos de tensión ocurrieron en un salón de clases de una universidad en Pachuca, dentro del estado de Hidalgo, donde una pareja de jóvenes se encontraba al interior del aula, hasta que, de repente, un individuo identificado como Joaquín le aplica una aparente llave china.

En el video se puede observar cómo ocurren estas acciones dramáticas ante la incredulidad de los otros alumnos presentes. Una de las compañeras, al ver lo sucedido, se acerca al lugar de los hechos y es en ese momento cuando el agresor suelta a la víctima, quien cayó desmayada al suelo.

El nerviosismo fue mayor cuando pasaron algunos segundos con la adolescente tendida en el suelo antes de que pudiera reaccionar; mientras tanto, el resto de los compañeros pide ayuda para la estudiante.

Video de la llave a una estudiante dentro de una universidad de Pachuca

#Hidalgo | Ahorca a su compañera😳🚨



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Todo parece normal en esta escuela: el maestro imparte clase y los alumnos toman notas. Sin embargo podemos ver cómo una imprudencia pudo resultar en #tragedia.@herreleo nos cuenta en @HMeridiano. pic.twitter.com/t4woTBGzHi — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 4, 2023

El incidente ocurrió dentro del Centro Universitario Continental, en la ciudad de Pachuca. En el video se puede observar el momento en que la joven se reincorpora; sin embargo, casi de inmediato se desvanece sobre su banca, mientras que ninguno de sus compañeros logra hacer una maniobra correcta para reanimarla.

Para este momento ya uno de los maestros se encontraba a su lado; sin embargo, los servicios médicos demoraron más en llegar y esto generó mayor nerviosismo en los presentes, pues el salón se encontraba lleno.

¿Qué pasó con la joven que fue agredida con una llave en Hidalgo?

La joven cursa el primer semestre en su escuela, la cual está incorporada a la Universidad Autónoma de Hidalgo. El incidente ocurrió el pasado 29 de agosto y, de acuerdo con sus familiares, después del suceso fue sometida a exámenes médicos, donde les informaron que presentaba el cerebro inflamado y le recomendaron descansar alrededor de 10 días por falta de oxigenación.

Hasta el momento, los familiares solicitan una explicación a la escuela y exigen a las autoridades que la agresión no quede impune; mientras tanto, Joaquín ya es investigado por las autoridades correspondientes.

