Termina recorrido de Amal, quien representa a una niña refugiada siria

Fue recibida con aplausos, y una reflexión solemne sobre todo lo que representa. Su regreso triunfal a casa no decepcionó, ya que grandes multitudes se reunieron para anunciar su llegada a Castlefield Bowl en el centro de la ciudad, sobre la llegada de La pequeña Amal que representa a una niña refugiada de Siria de 9 años.

Un recordatorio imponente y poderoso de una difícil situación sufrida por millones, una marioneta gigante de una niña refugiada Siria que huye de su país devastado por la guerra fue recibida en Manchester con los brazos abiertos.

La pequeña Amal que mide 3.5 metros de altura recorrió 65 ciudades, pueblos y aldeas europeas para arrojar luz sobre la difícil situación de los jóvenes migrantes.

Fue creada como parte de un esfuerzo para crear conciencia sobre la difícil situación de los niños refugiados no acompañados, en un proyecto titulado "The Walk".

La larga caminata terminó con celebraciones en Manchester.

La pequeña Amal, cuyo nombre significa esperanza en árabe, ha viajado por Grecia, Italia, Suiza, Alemania, Bélgica y Francia.

"Amal nos recuerda que hay muchos entre nosotros a quienes no vemos", dijo el cardenal Michael Czerny. "La vemos porque mide más de tres metros, pero los demás están escondidos y estamos aquí para recordarlos y reconocer a los que necesitan ayuda".

El director del proyecto dijo que era "más importante que nunca" "reescribir la narrativa sobre los refugiados".

Miles de personas la han vitoreado en el camino y su séquito ha participado en conciertos, fiestas y talleres.

Ha estrechado la mano del Papa en el Vaticano y del actor Jude Law, además de caminar por los acantilados blancos de Dover.

Antes de su regreso a casa, pasó un día con jóvenes en el estadio Old Trafford del Manchester United, y tuvo una pelea con Juan Mata.

Las multitudes corearon "los refugiados son bienvenidos" cuando entró en Castlefield Bowl, caminando lentamente y deteniéndose para saludar a los que salían a verla.

Incredible moment welcoming #LittleAmal to #Manchester last night.

As well as reading "welcome" in many languages, the banner reads, "Far away from home but here together".

🔊Sound definitely on! #RefugeesWelcome @walkwithamal pic.twitter.com/7LD7dBFw0m — MigrantFundGM 🧡 (@MigrantFundGM) November 4, 2021

El hito final del viaje se marcó con un evento al aire libre titulado When the Birds Land, producido por el Festival Internacional de Manchester en el Castlefield Bowl.

"Manchester es una ciudad de 207 lenguas maternas, increíblemente diversa desde el punto de vista lingüístico, ha sido el hogar de muchas comunidades de inmigrantes durante los últimos doscientos o trescientos años, y es una ciudad de refugio".

Little Amal fue creada por la compañía de diseño por Handspring Puppet Company. Cuatro titiriteros que dan vida a Amal, incluido uno dentro de su cuerpo que camina sobre zancos y que también opera un complejo sistema de cuerdas que controlan las expresiones faciales de la marioneta.