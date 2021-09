Conocida como “Little Amal” (Pequeña Amal), una marioneta gigante de 3.5 metros de altura representa a una joven refugiada siria de 9 años. Conoce a Amal marioneta gigante que representa a joven refugiada.

Fue recibida este viernes en el Vaticano mientras viaja por Europa, desde Turquía a Gran Bretaña como parte de una caminata de 8,000 kilómetros para crear conciencia de la difícil situación de los jóvenes refugiados.

Proyecto titulado “The Walk”.



El títere muestra a una niña refugiada de nueve años caminando por Europa en busca de seguridad y de su madre, que partió en busca de algo de comida y nunca regresó. Fue creada como parte de un esfuerzo para crear conciencia sobre la difícil situación de los niños refugiados no acompañados, en un proyecto titulado “The Walk”.

Decenas de niños de las parroquias de Roma dieron la bienvenida a Amal mientras pasaba junto a la escultura de bronce "Ángeles desprevenidos” de Timothy Schmalz, que representa a un grupo de migrantes en la Plaza de San Pedro del Vaticano.



“Amal nos recuerda que hay muchos entre nosotros a quienes no vemos”, dijo el cardenal Michael Czerny. “La vemos porque mide más de tres metros, pero los demás están escondidos y estamos aquí para recordarlos y reconocer a los que necesitan ayuda”.

Los niños deben estar seguros y felices.

“Nuestros niños están seguros en sus propios hogares y con sus propias familias, mientras que los niños migrantes no tienen estas posibilidades”, dijo Sara Sussa, residente de Roma. “Estos niños merecen, como los nuestros, estar seguros y felices con sus familias”.



Amal recorrerá 8 mil kilómetros.

Amal, “esperanza” en árabe, inició su largo viaje el 27 de julio en Gaziantep, Turquía, cerca de la frontera con Siria. Tras su parada en el Vaticano, continuará sus viajes por Alemania, Bélgica, Francia y finalmente el Reino Unido, donde su última parada será la ciudad norteña de Manchester. En total, habrá recorrido 8,000 km por ocho países.

El Papa Francisco es un firme defensor de los derechos de las personas refugiadas y migrantes. La visita de Amal se produce cuando miles de afganos sacados del país por Estados Unidos esperan en los llamados centros de tránsito en países como Qatar, Alemania e Italia. Otros miles están tratando de salir a través de cruces terrestres con países vecinos como Pakistán. El Papa dijo el domingo que estaba orando para que muchos países “reciban y protejan” a los refugiados afganos.

Little Amal fue creada por la compañía de diseño por Handspring Puppet Company. Cuatro titiriteros que dan vida a Amal, incluido uno dentro de su cuerpo que camina sobre zancos y que también opera un complejo sistema de cuerdas que controlan las expresiones faciales de la marioneta. También hay titiriteros operando cada brazo y uno apoyando su espalda. La marioneta está hecha de caña moldeada y fibra de carbono.

El mensaje es “No nos olvides”.

El mensaje de esta iniciativa es: “No nos olvides”. El equipo que “da vida” a la pequeña Amal está formado por diez titiriteros, dos de los cuales son refugiados y están completando el viaje desde Siria al Reino Unido. “Nada más que el arte consigue desmaterializar las fronteras y despertar la empatía”, explican Roberto Roberto y Ludovica Tinghi, los productores italianos de The Walk. “Su carga vital no tiene precio, ¿cómo no recibir a todos los Amal del mundo con los brazos abiertos?”.