¡Ambulancia solar! Vehículo impulsado por energía solar que llevó atención médica a cientos de personas

Una ambulancia impulsada por energía solar llegó a Kenia para poner a prueba su tecnología en condiciones reales. Durante la misión, el vehículo recorrió cientos de kilómetros y llevó atención médica a comunidades sin depender de combustible ni de la red eléctrica.

¿Cómo funciona la ambulancia solar?

En África, aproximadamente las personas viven a más de dos horas de los servicios de salud y el acceso a la electricidad es un problema importante en los centros médicos de todo el continente, lo que limita la atención que se puede ofrecer.

Un grupo de estudiantes de los Países Bajos espera que un vehículo de reciente desarrollo llamado Stella Juva pueda ayudar a llevar la atención médica a quienes tienen dificultades para acceder a ella.

Esta ambulancia solar transporta equipo médico, como un aparato de rayos X, un ecógrafo y un refrigerador para mantener las vacunas frías. Cuenta con paneles solares en el techo que le permiten cargarse cuando está en movimiento.

Un equipo de 23 estudiantes de la Universidad de Eindhoven y otras dos instituciones educativas, afirman que Stella Juava es la primera ambulancia solar en todo el mundo.

¿Cómo funciona la ambulancia solar?

Funciona más como una clínica móvil; en lugar de trasladar a pacientes, transporta equipos médicos y la energía para alimentarlos a lugares que carecen de ellos.

Los estudiantes descubrieron que cuando está estacionada genera más energía de la que consumía al usar simultáneamente todo el equipo médico.

"En total, los estudiantes condujeron a Stella Juva más de 800 kilómetros por todo el país, incluyendo una visita a una clínica de salud en Mosiro, en la región de Narok, en el suroeste de Kenia, que no tiene electricidad".

Los principales problemas que presentan para poner en marcha el prototipo son la financiación para el sector sanitario de Kenia, un problema que se agravó cuando la administración del presidente Donald Trump acortó la ayuda exterior.

