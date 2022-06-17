¿Qué gobiernos pasaron de derecha a izquierda en América Latina?

Tras las elecciones de 2022 nuevamente el mapa de ideología política se movió dándole avance a los gobiernos de izquierda, que cada vez abarca más terreno en América Latina y deja fuera a la derecha.

Este año, nuevamente los candidatos de izquierda fueron los favoritos en las urnas en Chile, Honduras y se espera que también en las elecciones de Brasil y Colombia la derecha quede fuera.

Si en octubre gana la izquierda en Brasil, esta corriente política se apoderaría de las seis economías más grandes de América Latina. Mientras que, sin importar quién gane el domingo, en Colombia la derecha quedó fuera en la primera vuelta.

Algunos analistas consideran que el triunfo de la izquierda en América Latina se debe al sufrimiento económico de los países de la región, el aumento de la desigualdad y el descontento de la ciudadanía con los gobernantes de derecha, que en muchos países se han mantenido por años.

Países gobernados por la izquierda en América Latina

México

En 2018, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador se volvió histórico para el país y para América Latina, pues después de 70 años de ser gobernado por la derecha, México abrió las puertas a la corriente izquierdista.

Argentina

También en 2019, Alberto Fernández derrotó a Mauricio Macri en su intento de reelección, con lo que terminó con el gobierno de derecha para darle paso a la izquierda en Argentina.

Bolivia

Luis Arce Catacora reemplazó a la ex presidenta de derecha Jeanine Áñez, y con un triunfo del 55 por ciento en las urnas, regresó el gobierno de izquierda a Bolivia en 2020.

Perú

Con un mínimo margen de diferencia, Pedro Castillo ganó en la segunda vuelta de las elecciones a su rival, Keiko Fujimori, hija del ex presidente de derecha, Alberto Fujimori.

Nicaragua

Con 20 años consecutivos en el poder, Daniel Ortega se mantiene en el poder y gobierna bajo una ideología política de izquierda, aunque muchos presidentes como Joe Biden critican su mandato y lo llaman dictador.

Venezuela

El mismo caso que en Nicaragua, Nicolás Maduro gobierna desde hace años en el país de América Latina, asegurando que lo hace bajo un régimen de izquierda.

Cuba

También es una dictadura en América Latina que dice gobernar con ideologías de izquierda, lo que Estados Unidos cuestiona.

Chile

En 2021, Gabriel Boric sustituyó al ex presidente de derecha, Sebastián Piñera, y llevó a Chile a la izquierda por primera vez, además se convirtió en el mandatario más joven en América Latina.

En el @gobiernodechile buscamos impulsar la promoción y el cuidado de los DDHH, por eso fue muy importante la reunión que sostuvimos hoy junto a representantes del @CIDH para el fortalecimiento de la cooperación entre el Estado de Chile y este organismo autónomo. Seguimos! pic.twitter.com/bkK7tqB4fv — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) May 26, 2022

Honduras

Otro país que se cambió de derecha a izquierda fue Honduras, al darle el triunfo a Xiomara Castro, quien se convirtió en la candidata más votada en la historia de la nación latina y reemplazó a Juan Orlando Hernández.

Colombia

Aunque actualmente gobierna la derecha de Iván Duque, el domingo con la elección Colombia 2022 eso cambiará, pues sin importar quien gane, el país no será gobernado por la derecha, ya que los candidatos son un izquierdista y un independiente.

Países que son de derecha en América Latina

Paraguay

Hasta ahora la izquierda no ha podido vencer en Paraguay, y con Mario Abdo Benítez como presidente sigue dando ventaja a la derecha en el país de América Latina.

Panamá

Con el triunfo de Laurentino Cortizo en 2019, la derecha se mantuvo en Panamá, pues el anterior mandatario, Juan Carlos Varela también era de derecha.

Guatemala

Con el presidente actual, Alejandro Giammatei que ganó las elecciones presidenciales de Guatemala en 2020, en el país sigue gobernando la derecha.

Continuamos con las reuniones ministeriales en seguimiento del trabajo de cada cartera. Durante la visita ministerial de ayer, junto con autoridades del @MEMguatemala, analizamos la dinámica de los precios de los combustibles a nivel internacional debido a la crisis energética. pic.twitter.com/XJXjPRVmQU — Alejandro Giammattei (@DrGiammattei) June 16, 2022

Brasil

Actualmente el gobierno de Brasil es de derecha con Jair Bolsonaro al frente; sin embargo, se espera que para octubre de este año, las preferencias en las urnas cambien a la izquierda. Cabe destacar que antes de Bolsonaro gobernaba la izquierdista Dilma Rousseff

Uruguay

Luis Lacalle Pou también es presidente de derecha, en un país que no le ha dado oportunidad a la izquierda en América Latina.

Costa Rica

Con Rodrigo Chávez como presidente, Costa Rica es uno de los países de centro que hay en América Latina.

Ecuador

Guillermo Lasso, presidente de Ecuador es de centro.

República Dominicana

Luis Abinader, presidente de República Dominicana es de centro.

El Salvador

Nayib Bukele, presidente de El Salvador es de centro.

