Elecciones Colombia 2022: ¿Qué pasa si Petro y Hernández empatan?

Gustavo Petro y Rodolo Hernández se enfrentarán este domingo en las urbanas en la segunda vuelta de las elecciones Colombia 2022, donde se elegirá quién será el presidente del país los próximos cuatro años.

Y aunque antes de la primera vuelta, las encuestas ponían a Gustavo Petro como el favorito, para la segunda ronda los resultados no muestran un candidato preferente, pues las encuestas están muy cerradas.

Ante el panorama tan reñido, muchos se preguntan qué pasaría si existe un empate entre los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández durante las elecciones Colombia 2022.

|Reuters

Aunque primero se debe dejar en claro que es una posibilidad muy poco probable, ya que en la segunda vuelta ganará el candidato que tenga más votos, sin importar que no cumpla el 50 por ciento como en la primera vuelta. Así que aunque la diferencia sea de un solo voto, se declararía un único ganador.

¿Qué pasa si empatan Petro y Hernández en la elección Colombia 2022?

De acuerdo con el artículo 183 del Código Electoral del país centroamericano, en caso de que exista un empate durante la segunda vuelta de las elecciones Colombia 2022, el ganador se seleccionará por suerte.

Según el Código Electoral, cuando existe un empate entre dos o más candidatos, se colocan en una urna las papeletas con los nombres de los candidatos, y un ciudadano designado por la corporación escrutadora extraerá una de las papeletas.

El nombre que salga será el candidato que se declare ganador en las elecciones Colombia 2022.

“Si el número de votos a favor de dos o más candidatos o listas fuere igual, la elección se decidirá a la suerte, para los cual, colocadas en una urna las papeletas con los nombres de los candidatos o de quienes encabezan las listas que hubiesen obtenido igual número de votos, un ciudadano designado por la corporación escrutadora extraerá de la urna una de las papeletas. El nombre que ésta contuviere será el del candidato o lista a cuyo favor se declara la elección”.