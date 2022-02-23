¿Cómo afecta en América Latina el conflicto de Rusia y Ucrania?

El conflicto entre Rusia y Ucrania aumentó cuando Vladimir Putin reconoció la independencia de Donetsk y Lugansk, dos regiones ubicadas al este de Ucrania, y que llevan casi ocho años en guerra con el gobierno de Kiev. Y aunque parece un problema lejano, el conflicto sí podría impactar en América Latina.

En un intento por contener una escalada de Rusia en Ucrania, la Unión Europea y Estados Unidos anunciaron un paquete de sanciones económicas contra Moscú; y aunque el presidente Joe Biden aseguró que el plan está trabajado para que no afecte la economía de otros países, algunos expertos indican que esto sí podría impactar en América Latina.

¿Cómo afecta el conflicto a América Latina?

Una de las sanciones contra Rusia fue el bloqueo de Alemania al gasoducto Nord Stream 2, que aunque Estados Unidos aseguró que no afectarían los flujos del gas y el petróleo, Carsten Fritsch, analista de Commerzbank, dijo para la agencia Reuters que Rusia podría tomar represalias.

“Existe el riesgo de que Rusia tome represalias por las sanciones reduciendo las entregas por su propia cuenta”, dijo Carsten Fritsch, analista de Commerzbank.

Lo cual amenaza con aumentar los precios del crudo a nivel mundial, lo que podría representar un grave problema por la inflación de precios para el consumidor en países productores como Brasil, México, Venezuela, Ecuador, Colombia y Argentina.

"Por más que empresas estatales como Petrobras (Brasil) o Pemex (México) tengan mucho dinero, no es suficiente para poder reducir el impacto hacia el consumidor. Y para los gobiernos es muy importante que no suban tanto los precios", explicó el analista Fernando Valle.

Además, Rusia tiene presencia en América Latina con Venezuela y Cuba, países aliados de Moscú. Y esta no sería la primera vez que Putin amaga con proveer de armas militares a Cuba.

En tanto, en días pasados, Colombia acusó a Rusia de enviar armas a Venezuela, lo que calificó como “un peligro para América Latina”. El ministro colombiano de Defensa, Diego Molina, aseguró que había presencia de militares rusos en Venezuela, lo que representa "injerencia extranjera". Cabe destacar, que Colombia es un país socio de la OTAN.

Mientras tanto, México está a favor de llegar a un acuerdo por la vía diplomática, entre Rusia y Ucrania una posición que tomó como presidente del Consejo de Seguridad de la ONU.

