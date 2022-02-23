Rusia amenaza con una respuesta fuerte a las sanciones de EU

Rusia aseguró que dará una respuesta "fuerte" a las sanciones anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con las que se impusieron restricciones a transacciones con la deuda soberana rusa, a algunos bancos y a Donetsk y Lugansk.

"No debe haber dudas de que las sanciones tendrán una respuesta fuerte, no necesariamente simétrica, pero medida y sensible para la parte estadounidense", indicó en un comunicado el Ministerio de Exteriores de Rusia.

La respuesta, dada a conocer menos de 12 horas después del anuncio de Estados Unidos, del ministerio indica que se trata ya de la 101 ronda de sanciones contra Rusia y sostuvo que Estados Unidos solo quiere "intentar cambiar el rumbo de Rusia".

"A pesar de la evidente inutilidad de los esfuerzos realizados a lo largo de los años para obstaculizar el desarrollo de nuestra economía, Estados Unidos nuevamente está aprovechando instrumentos restrictivos que son ineficaces y contraproducentes desde el punto de vista de los intereses estadounidenses", indicó.

La diplomacia añadió que Rusia ha demostrado que con todos los costes de las sanciones es capaz de minimizar el daño.

"Afirmamos que en el arsenal de la política exterior estadounidense, prisionera de los estereotipos de un mundo unipolar con la falsa convicción de que Estados Unidos todavía tiene el derecho y puede imponer a todos sus propias reglas del orden mundial no quedan otros medios que el chantaje, la intimidación y las amenazas", añadió el departamento que dirige Serguei Lavrov.

Rusia evacua a sus diplomáticos de Ucrania y retira banderas

Rusia comenzó a evacuar al personal diplomático de todas sus misiones en Ucrania, además fueron retiradas las banderas rusas de la embajada y el consulado general en Odessa.

"Varios coches abandonaron el territorio del consulado por la mañana", dijo a Reuters un miembro de la Guardia Nacional ucraniana que estaba de guardia cerca del consulado ruso en Odessa.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia anunció el martes la evacuación del personal diplomático de Ucrania por lo que denominó razones de seguridad, un día después de que el presidente Putin reconociera la independencia de dos regiones secesionistas en el este de Ucrania y ordenara a las tropas rusas "mantener la paz" en esa zona.