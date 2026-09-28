¿Qué pasó cuando Irving Pineda encontró a Amílcar Olán en Suiza? Así fue el tenso encuentro

Una llamada anónima a TV Azteca puso en marcha la investigación que llevó al periodista Irving Pineda hasta Lugano, Suiza, para localizar a Amílcar Olán, empresario señalado por investigaciones periodísticas por su cercanía con Andy López Beltrán y por negocios con gobiernos de la llamada 4T .

Irving Pineda explicó que siguió varias pistas hasta ubicar una lujosa propiedad donde Olán permanecería junto con su familia; uno de los datos que ayudó a confirmar su identidad fue el nombre Jorge Olán Aparicio , visible en el buzón de la vivienda, según relató el periodista.

Aunque Amílcar Olán presentaba cambios físicos respecto a las imágenes que ya se conocían de él —como una apariencia distinta en el rostro, barba y bigote—, Irving Pineda logró reconocerlo por su voz y sus rasgos, que comparó con fotografías anteriores.

El periodista explicó que esa identificación fue clave para confirmar que el hombre que había ubicado en Lugano era Olán, pese a la transformación en su apariencia.

Siete días para volver a verlo

De acuerdo con el relato de Irving Pineda, después de identificarlo tuvo que esperar siete días para volver a encontrarlo; el periodista contó que Olán permanecía prácticamente recluido y que finalmente logró acercarse para solicitarle una entrevista.

El encuentro terminó en tensión: TV Azteca mostró imágenes que Olán reaccionó contra el equipo durante el intento de entrevista e incluso advirtió que llamaría a la policía.

La investigación también puso nuevamente bajo la lupa los negocios y contratos relacionados con Olán; hasta este momento, las acusaciones y señalamientos difundidos públicamente deben distinguirse de cualquier responsabilidad penal que corresponda determinar a las autoridades.