AMLO celebra jornada electoral democrática en Brasil

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) felicitó a Brasil por la jornada electoral ejemplar en su primera vuelta donde ganó Luz Inacio Lula Da Silva, destacó que fue una jornada democrática.

"Bueno, primero felicitar a todos los brasileños, nuestros hermanos, porque fue una jornada democrática, ejemplar, ya quedó atrás el tiempo aciago de los golpes de estado, de tomar el poder por la fuerza".

En la mañanera de hoy 03 de octubre de 2022, AMLO dijo que la elección fue un ejemplo porque no hubo quejas, ni se pronunció la palabra fraude, aseguró que en Brasil y en toda América es la vía democrática la que predomina.

“Puede y debe haber diferencias pero la manera más conveniente de resolver las distintas formas de pensar, las posturas políticas es a través de la democracia, de las elecciones”.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ felicitó a los brasileños por la jornada electoral ejemplar en su primera vuelta donde ganó Luiz Inácio Lula da Silva pic.twitter.com/APtOsRRcZr — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 3, 2022

En Palacio Nacional, AMLO hizo un recuento de las zonas brasileñas que votaron por Bolsonaro o Lula Da Silva en las elecciones presidenciales de este domingo, destacó que donde hay más pobreza o más marginación, votaron por Lula, “La gente de menos recursos votó por Lula da Silva”.

Luda da Silva aventaja a Bolsonaro en Brasil

Luiz Inácio Lula da Silva, candidato del Partido de los Trabajadores, aventaja en la primera vuelta de las elecciones en Brasil a Jair Bolsonaro, actual presidente y líder de la extrema derecha. Con el 99,86 % escrutado, el primero se ha llevado un 48.39 por ciento (57,1 millones de votos) frente a un 43.23 por ciento (51,04 millones de papeletas) de su rival.