¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 3 de octubre

Este 3 de octubre en la mañanera de AMLO se abordaron temas como los precios de los combustibles, así como el plan para abordar la inflación en la canasta básica. Checa el resumen de la conferencia.

"Tenemos poca inflación en energéticos, pero en alimentos aún cuando no ha sido mucho el incremento sí nos está afectando a que se pierda poder adquisitivo en las familias y la economía popular", indicó AMLO.

Hacienda da a conocer convenio antiinflacionario de alimentos

La Secretaría de Hacienda dio a conocer en qué consiste el convenio antiinflacionario de alimentos que se prevé esté vigente hasta el 28 de febrero de 2023.

El convenio consiste en cinco puntos entre los que destacan la suspensión de permisos de sanidad, además de aranceles y congelación de tarifas de electricidad y de la autopistas concesionadas. Conoce a detalle este plan.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reconoció a empresarios que acordaron con el gobierno federal evitar nuevos incrementos al precio de sus alimentos pese a #inflación pic.twitter.com/OZvgnL2Qhs — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 3, 2022

AMLO celebra resultados de elecciones en Brasil

El Presidente celebró las elecciones presidenciales en Brasil, cuyos resultados dieron la ventaja a Lula da Silva.

"Felicitar a los brasileños porque fue una jornada democrática, ejemplar, ya quedó atrás el tiempo aciago de los golpes de Estado de tomar el poder por la fuerza ya en Brasil y en toda América es la vía demócratica la que predomina", indicó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ felicitó a los brasileños por la jornada electoral ejemplar en su primera vuelta donde ganó Luiz Inácio Lula da Silva pic.twitter.com/APtOsRRcZr — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 3, 2022

AMLO destaca intervención de Ejército en balacera de Zapopan



El Presidente también reconoció la intervención del Ejército en el enfrentamiento con un grupo delictivio en Zapopan, Jalisco, que dejó al menos un muerto y varios heridos, entre ellos dos militares.

Espera que legisladores que están en contra de la iniciativa que extiende la presencia de las Fuerzas Armadas hasta 2028 se apruebe para que la Guardia Nacional también se consolide.

#EnLaMañanera | Por un intento de secuestro ocurrió la balacera que dejó un muerto y al menos seis heridos en la zona de Andares y LandMark en Zapopán, Jalisco, así lo informó el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/tI13vaWpmj — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 3, 2022

AMLO recomienda a elegir a buenos fiscales

El Presidente de nuevo criticó la permanencia de Carlos Zamarripa Aguirre, fiscal de Guanajuato, ya que aseguró que al pertenecer a un grupo muy poderoso no lo pueden cambiar.

#EnLaMañanera | De nueva cuenta, el presidente @lopezobrador_ criticó la permanencia de Carlos Zamarripa Aguirre, fiscal general de #Guanajuato pic.twitter.com/bhWkLonoOd — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 3, 2022





AMLO descarta iniciar investigación por hackeo de Sedena



El Presidente aseguró que no se iniciará una indagatoria tras el hackeo a los sistemas de seguridad de la Sedena, en la que se filtró información sobre su estado de salud, ya que aseguró que es información de dominio público y que incluso les faltaron decir más enfermedades de las que padece.

“El que nada debe nada teme, todo eso que hackearon ya se ha dicho hasta lo de mi enfermedad, y hasta faltó, he dicho más cosas, que tengo otros achaques, que ya estoy chocheando, pero que tengo la fortaleza suficiente y sobre todo las convicciones y el amor al pueblo para concluir mi tarea de sentar las bases de la transformación de México", dijo.