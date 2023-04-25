AMLO, Sheinbaum y Ebrard son recreados por Inteligencia Artificial previo al Día del Niño

Como cada año, el Día del Niño se celebra cada 30 de abril en distintas partes del mundo, por lo que es común ver circular imágenes de distintas personalidades cuando eran infantes; sin embargo, tras la explosión de la inteligencia artificial se ha desatado una nueva tendencia, la cual ahora involucró a algunos políticos de México de manera tierna.

Desde el presidente López Obrador (AMLO), hasta la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y pasando por el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, la inteligencia artificial recreó cómo serían estas figuras si se convirtieran en niños en este momento. Es decir, fueron personificados en versión niño y niña, respectivamente, con el mismo estilo, peinado y rasgos en el rostro.

Imagen de AMLO de niño según la inteligencia artificial

La primera en llamar la atención fue la personificación del presidente AMLO como niño, pues de acuerdo con esta representación de la inteligencia artificial, el pelo también luce color blanco y gris, como si fueran canas; vestido con una playera de algodón y un par de arrugas debajo de los ojos.

Este es el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando era niño, según la Inteligencia Artificial (IA).|Twitter/@AIDecoded_AI

Claudia Sheinbaum si se convirtiera en niña de acuerdo con la Inteligencia Artificial

Por otro lado, otra de las imágenes que de inmediato se volvió viral fue la de Claudia Sheinbaum, la Jefa de Gobierno de la CDMX, quien aparece con el mismo peinado, vestida de camisa y con saco, muy similar al estilo que tiene en la gran mayoría de sus eventos en la actualidad, aunque con los principales rasgos del rostro rejuvenecidos.

Claudia Sheinbaum representada como si fuera niña por la Inteligencia Artificial|Twitter/@AIDecoded_AI

Inteligencia Artificial recrea a Marcelo Ebrard como niño

Un caso distinto ocurre con Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores de México, quien aparece como niño, pero debido a que porta traje, corbata y presenta más arrugas en el rostro, la versión rejuvenecida parece no impactar de la misma forma que con los dos predecesores, aunque son evidentes los rasgos de niño en la mayoría de la representación con la inteligencia artificial.

Marcelo Ebrard como si fuera niño según la Inteligencia Artificial|Twitter/@AIDecoded_AI

Este ejercicio fue elaborado por la cuenta de Twitter especializada en este tipo de tecnologías, A.I. Decoded, la cual no se limitó únicamente a los funcionarios públicos mencionados anteriormente. Entre el resto de personalidades que fueron rejuvenecidos por el Día del Niño destaca el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

¿Qué es la Inteligencia Artificial?

En el sentido amplio del concepto, la Inteligencia Artificial (IA) se puede catalogar como un tipo de tecnología dedicado al desarrollo de máquinas y software que realizan tareas que normalmente habrían necesitado la inteligencia y razonamiento humano, los cuales en su mayoría se alimentan del aprendizaje automático, por lo que con el paso del tiempo se puede volver más apegado a la realidad.

En el caso de las imágenes recreadas con inteligencia artificial, la petición fue seleccionar un personaje y solicitarlo bajo ciertas especificaciones, como un infante. El resultado es lo que la IA considera que mejor reúne las especificaciones dadas.