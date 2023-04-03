¿Cómo se veía de joven AMLO y qué estudió?

El sexenio del actual Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se encuentra en la recta final, por lo que conviene recordar cómo comenzó su carrera política, qué grado de estudios tiene y cómo se veía de joven.

AMLO nació el 13 de noviembre de 1953 en Tepetitlán, población del municipio de Macuspana, Tabasco, por lo que actualmente tiene 69 años. Se convirtió en presidente de México el 1 de diciembre de 2018; sin embargo, su carrera política comenzó desde muy joven.

¿Cómo lucía AMLO de joven?

AMLO inició su carrera política al apoyar la candidatura a senador del poeta tabasqueño Carlos Pellicer, por el estado de Tabasco. Para 1977, con apenas 24 años, se convirtió en director del Instituto Indigenista del estado.

En 1988 se lanzó a la candidatura como gobernador de Tabasco; donde perdió los comicios y acusó de fraude electoral. En ese sentido, también fue un importante activista de la entidad.

Posteriormente, en 1984, tomó posesión de la dirección de Promoción Social del Instituto Nacional del Consumidor. Del 2 de agosto de 1996 al 10 de abril de 1999, AMLO ocupó el cargo de presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Así se veía AMLO de joven|Twitter @hectlapa

De diciembre del año 2000 a julio de 2005 fue jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal (DF), AMLO se convirtió en el primer mandatario en asumir el cargo por un periodo de seis años.

En la fotografía de la izquierda se muestra la credencial de AMLO, cuando entró a estudiar Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM en 1973.

¿Qué grado de estudios tiene López Obrador?

El actual presidente AMLO es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (1973-1976). Fue tres veces candidato a la presidencia del país en las elecciones de 2006, 2012 y finalmente 2018, donde logró obtener la silla presidencial.

AMLO de joven|Twitter @nahumshow

¿Cuándo termina el mandato de Andrés Manuel López Obrador?

AMLO, el jefe del Ejecutivo, descartó en algunas ocasiones su intención de reelegirse y habló de la razón del porqué su gobierno durará menos que el de otros presidentes, el cual termina el próximo 2024.

En México, quien resulte elegido como presidente toma posesión cada 1 de diciembre y después de seis años pasaba el poder a su sucesor; sin embargo, en 2014, cuatro años antes de que AMLO subiera a la silla presidencial, una ley político-electoral cambió todo.

La reforma adelanta la jornada electoral al primer domingo de junio y cambia la fecha de toma de protesta del presidente electo para el 1 de octubre, según el artículo 83, por lo que el sexenio de AMLO terminaría el 1 de octubre de 2014; dos meses antes a lo establecido anteriormente.