AMLO dona mil 700 pesos a la colecta de la Cruz Roja 2022-2023

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), llamó a la ciudadanía a donar en la colecta nacional 2022-2023 de la Cruz Roja Mexicana y él puso el ejemplo al donar mil 700 pesos.

En la mañanera de hoy, estuvo presente el presidente de la Cruz Roja Mexicana, Fernando Suinaga Cárdenas, quien indicó que la colecta es el evento más importante de recaudación de fondos, lo que garantiza servicios médicos y atención en desastres naturales.

#EnLaMañanera | La pandemia ha afectado la salud de la #CruzRoja así lo explicó Fernando Suinaga Cárdenas, presidente nacional de Cruz Roja Mexicana pic.twitter.com/dCcf734QTf — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 21, 2022

Destacó que a lo largo de 112 años, la Cruz Roja Mexicana ha realizado una labor en beneficio de la población más vulnerable.

Explicó que de las 193 sociedades nacionales, México se ubica en el lugar 20 por su fortaleza en programas.

AMLO llama a mexicanos a participar en colecta de Cruz Roja

López Obrador, acompañado de Adán Augusto, secretario de Gobernación, y del presidente de la Cruz Roja Mexicana, donó en la alcancía que portaba la presidenta nacional de Damas Voluntarias de Cruz Roja Mexicana, Carmen Lebrija, que marca el inicio oficial de la recaudación.

“Empezamos la colecta para la Cruz Roja es una labor muy noble y llamar a todos los mexicanos a participar, a ayudar, porque se trata de que nos atiendan en emergencias, que nos cuiden, que exista este servicio humanitario que se sostiene con la cooperación de todos los ciudadanos”, subrayó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se sumó a la colecta de la #CruzRoja en Palacio Nacional pic.twitter.com/5HXaPZiGoT — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 21, 2022

El presidente López Obrador depositó un billete de mil pesos, uno de 500 y uno más de 200 pesos.

"Hay tres formas de ayudar, con Hidalgo y con Morelos, el padre de nuestra patria; quien pueda con eso, que ayude. Quien pueda un poquito más, pues con Juárez, y quien tenga un poquito más, con Madero", dijo AMLO al depositar los billetes en la alcancía.