¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 21 de diciembre

El 21 de diciembre, en la mañanera de AMLO sobre la colecta de la Cruz Roja, además de otros temas de la política interna; este es el resumen de la conferencia.

AMLO dona a la colecta para la Cruz Roja

El Presidente depositó varios un billete de mil pesos, uno de 500 y otro más de 200 en la colecta de la Cruz Roja y destacó su labor humanitaria.

Fernando Suinaga, presidente de la Cruz Roja, reconoció que el Presidente convoque a los mexicanos a donar para continuar ofreciendo dichos servicios.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se sumó a la colecta de la #CruzRoja en Palacio Nacional pic.twitter.com/5HXaPZiGoT — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 21, 2022

AMLO anuncia que México mantendrá relaciones con Perú

El presidente López Obrador lamentó la decisión de sacar al embajador de México en Perú, Pablo Monroy, "un gobierno muy cuestionado por su proceder, sobre todo por optar por la represión" y no buscar una salida al conflicto a través del diálogo y con el método democrático, además de convocar a elecciones.

AMLO reconoció la labor del embajador de México en Perú para sacar a la mayor parte de los mexicanos que se encontraban en ese país.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ aseguró que Perú declaró como "persona non grata" al embajador de México, Pablo Monroy porque México no reconoció a Dina Boluarte como presidenta de ese país pic.twitter.com/jAFABwatVG — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 21, 2022

Dijo que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) decidió no romper relaciones bilaterales y que se mantenga la embajada para apoyar a mexicanos que radican en Perú, por lo que hay un encargado de la sede diplomática.

"La embajada continúa en su función, ya está nombrado un encargado de la embajada y seguimos pendientes de los acontecimientos en el Perú".

#EnLaMañanera | México mantendrá relaciones diplomáticas con Perú, así lo aclara el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/PjVMeN3eKv — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 21, 2022

Segob alista opinión jurídica sobre artículo 33



Adán Augusto, titular de la Segob, indicó que enviará una opinión jurídica a la Cámara de Diputados para que se modifique el artículo 33 y no se use a discreción para expulsar a extranjeros, como se hizo en las administraciones anteriores.

Explicó que actualmente las expulsiones basadas en el artículo 33 ya no tienen vigencia, por lo que los extranjeros pueden ingresar al país.



AMLO critica intervención de EU en Perú



El presidente López Obrador criticó al gobierno de Perú por no tomar las mismas acciones en contra de Estados Unidos por intervenir en su política interior, pero si contra México, además, aseguró que en la reunión bilateral que mantendrá con Joe Biden en enero próximo le planteará el respeto de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.

"Es de los temas que quiero tratar con el presidente Biden, ver la forma de iniciar una etapa nueva en la relación de los países de los pueblos del continente americano. En el caso de Estados Unidos se trata de que se deje de lado la doctrina del destino manifiesto y la doctrina Monroe, que la impusieron durante mucho tiempo", dijo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reprobó que Estados Unidos respalde al gobierno de Dina Boluarte en #Perú pic.twitter.com/SliTzdFp71 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 21, 2022

¿Qué dijo AMLO hoy en la mañanera?



El Presidente abordó temas como la decisión de Perú de declarar persona non grata al embajador mexicano, Pablo Monroy, además de la visita bilateral que ocurrirá en enero. Estas fueron las frases más relevantes de la mañanera de hoy.