AMLO celebra cumpleaños de Beatriz Gutiérrez Müller con flores

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), llevó serenata y un ramo de flores a su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, por su cumpleaños.

A través de redes sociales, el Presidente compartió un video en el que grabó el momento en que sus simpatizantes llevaron serenata y Beatriz Gutiérrez Müller salió por un balcón de Palacio Nacional y dedicó el poema de Mario Benedetti “Te quiero”.

Tus ojos son mi conjuro

Contra la mala jornada

Te quiero por tu mirada

Que mira y siembra futuro.



(Benedetti)



Feliz cumpleaños, amada Beatriz. pic.twitter.com/UBtptjvRnH — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 13, 2023

Posteriormente, AMLO llevó un ramo de flores y una carta a Beatriz Gutiérrez Müller al departamento ubicado al interior de Palacio Nacional en el que viven actualmente.

“Por tus 45, mi amor, por todo lo que me ayudas y me proteges, me iluminas... a ver si te gustan”, dijo el mandatario, mientras entregaba su regalo a su esposa.

La doctora Gutiérrez Müller agradeció con besos y abrazos al mandatario y agradeció las felicitaciones.

Políticos felicitan a Beatríz Gutiérrez Müller

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, y otros políticos felicitaron a Beatríz Gutiérrez Müller por su cumpleaños, a quien reconoció como “una mujer admirable”.

Querida @BeatrizGMuller, eres una mujer admirable. Te deseo siempre todo lo mejor. Feliz cumpleaños. pic.twitter.com/GiuQYuVNCM — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) January 13, 2023

Una de las primeras en felicitarla a través de Instagram fue Tatiana Clouthier, quien era titular de la Secretaría de Economía, quien compartió una fotografía en la que aparece a lado de Beatríz Gutiérrez Müller.

Mario Delgado, presidente nacional del partido Morena, fue el segundo en felicitar a Beatriz Gutiérrez Müller y aseguró que es ejemplo para muchas mexicanas al ser una mujer con convicciones firmes.

¡Feliz cumpleaños, querida Dra. @BeatrizGMuller! Eres una gran mujer, de convicciones firmes y ejemplo para muchas mexicanas. Que hoy sea un gran día y lo pases rodeada de cariño y felicidad.



¡Un fuerte abrazo! 🎉🎊🎂 pic.twitter.com/8H8qWuXymE — Mario Delgado (@mario_delgado) January 13, 2023

Rocío Nahle, actual secretaria de Energía del gobierno federal, envió felicitaciones a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller.

Mi querida @BeatrizGMuller que el creador te siga bendiciendo; deseo que pases un ¡Feliz Cumpleaños 🎂! acompañada de tus seres queridos. Te envío un fuerte abrazo 🤗🎂 pic.twitter.com/05BdfXZEEH — Rocío Nahle (@rocionahle) January 13, 2023

¿Por qué Beatríz Gutiérrez Müller no es primera dama?

Desde que AMLO fue elegido como Presidente de México, Beatriz Gutiérrez Müller anunció que no sería Primera Dama, título que se les da a las esposas de quien es titular del Ejecutivo.

En sus declaraciones, Beatríz Gutiérrez Müller dijo que todas las mexicanas son primeras damas en lo que hacen, por lo que consideró innecesario este título.

Sin embargo, a pesar de no tener no ser primera dama, la doctora Gutiérrez Müller representa a AMLO en eventos políticos, como la investidura de Lula Da Silva, por citar algunos ejemplos.