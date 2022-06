¿De qué vivirá AMLO tras dejar la Presidencia de México?

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dio a conocer cómo y de qué vivirá después de dejar su cargo al frente de la Presidencia.

En la mañanera del 1 de junio , AMLO explicó que sus planes tras dejar la Presidencia es jubilarse, incluso aseguró que debido a su cotización ante el ISSSTE.

El mandatario aseguró además de su pensión, que será de 25 mil a 30 mil pesos mensuales, las ganancias de su libro le permitirá vivir.

“Voy a tener una pensión del ISSSTE que calculo va a ser como de 25, 30 mil pesos mensuales, porque cumplo con los años trabajados. Yo trabajé seis años como director del Instituto Nacional Indigenista y aporté al ISSSTE y eso lo tengo reconocido; y luego trabajé cinco años en el Instituto Nacional del Consumidor, 56 88 87 22, fui director de Organización Social; y luego fui jefe de gobierno y también me hicieron el descuento, y ahora estoy también aportando. Entonces, voy a tener derecho a una pensión cuando me retire”, declaró en la conferencia.

Aunque también explicó que su manutención dependerá de las ganancias de su libro “A mitad del camino”, cuyas ganancias hasta diciembre del año pasado sin impuestos ascienden a tres millones.



Cuánto tiempo le queda a AMLO en la Presidencia AMLO dijo que a partir de junio le quedan alrededor de dos años y cuatro meses al frente de la Presidencia de México.





“Ya me estoy preparando porque me quedan, hoy precisamente me quedan al día de hoy dos años cuatro meses, y tengo la convicción, la firme convicción de jubilarme”.

Aunque AMLO reiteró su idea de no acudir a ningún evento social, cultural, económico, mucho menos político, ya que su objetivo es jubilarse.

“Nada, absolutamente nada, ni visitas con propósitos políticos, diplomáticos, ningún cargo. Por eso me tengo que apurar, a ver si se sigue vendiendo el libro para que me alcance. Además, que allá en Palenque afortunadamente las cosas no son muy caras”, concluyó el tema durante la ronda de preguntas y respuestas.