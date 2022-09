¿Cuál será el plan de retiro de AMLO tras la Presidencia?

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló más detalles sobre el retiro que tiene planeado una vez que deje la Presidencia, a finales del 2024.

En la mañanera de hoy, AMLO reiteró que una vez que concluya su tiempo en la Presidencia se retirará de la política, incluso de Morena, partido del que es miembro fundador y del que actualmente tiene licencia.

Sin embargo, AMLO prevé que sea un retiro definitivo, es decir, que ya no regresaría al partido que fundó en octubre de 2011.

“Soy miembro fundador de Morena con mucho orgullo, pero tengo licencia, estoy en retiro temporal y creo que va a ser… porque terminando yo me retiro de la política por completo. Hay quien no lo cree, pero soy un hombre de convicciones, ya lo tengo definido, me retiro”, explicó al ser cuestionado sobre su ausencia en las elecciones internas de Morena.

¿Cuándo se retira AMLO de la política? El 30 de noviembre será el último día de AMLO al frente de la Presidencia de México, ya que el 1 de diciembre tomará posesión su sucesor(a).

El Presidente reiteró que una vez que inicie su retiro de la Presidencia no mantendrá comunicación ni con políticos o dirigentes ni acudirá a eventos o actos en México o en el extranjero.

“No voy a aparecer en ninguna reunión, no voy a dar ninguna opinión en redes sociales, nada, absolutamente”.

AMLO adelantó que sus tiempos de retiro se los dedicará a su libro, que aún está trabajando, incluso en días pasados dio a conocer que en su biblioteca ya comenzó a separar libros que usará como bibliografía en su próxima obra.

“Me voy a dedicar a escribir y no voy a publicar año con año, creo que mi primera publicación va a ser en unos tres o cuatro años, es un libro que quiero hacer del pensamiento conservador en México”, indicó.