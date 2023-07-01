“Lo que diga mi dedito”: Comercializan cada Amlito con voz en 500 pesos

A horas de iniciar el AMLO Fest 2023, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador celebrará cinco años de su victoria electoral, los vendedores en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) ya comercializan la parafernalia relacionada al evento, como es el caso de los Amlitos.

Estas figuras de peluche con las facciones del titular del Ejecutivo federal han sido comercializadas en diversos eventos y estados de la República, y como no podía faltar la ocasión, también lo es para este día.

Un vendedor interrogado por Irving Pineda de Fuerza Informativa Azteca menciona que la figura, que ahora incluye una grabación con la voz de AMLO, está a la venta a 500 pesos cada uno.

¡La novedad!



Hasta en $500 se vende el AMLITO, la figura del presidente @lopezobrador_.



“Me canso ganso” y “lo que diga mi dedito”, son algunas de las frases que dice el muñeco. https://t.co/pKgh5Gr8qG



Vía @IrvingPineda. pic.twitter.com/E53ykKEGfD — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 1, 2023

“Me canso ganso”, “Los voy a acusar”, “Ricky Riquín”, Lo que diga mi dedito”, son algunas de las frases que menciona el Amlito de peluche con voz, que es accionado al presionarle el abdomen de peluche.

Miguel Ángel Sánchez, quien vende dichas figuras, así como gorras del partido Morena, menciona que este muñeco se ha comercializado debido a que “es la novedad”.

AMLO presume su AMLITO

El miércoles 28 de junio de 2023, el presidente AMLO presumió una de estas figuras casi al terminar su conferencia de prensa matutina. En Palacio Nacional, ante los medios de comunicación, el mandatario tomó uno de estos muñecos y lo colocó ante los micrófonos.

“Ya ven que salió un Amlito. Ah, ya no puedo hablar de eso, que habla el Amlito y dice: ‘Lo que diga mi dedito’. (...) Esto lo hago también por, ¿saben por qué?, por los que viven de esto”, afirmó AMLO.

¿Qué dijo el Tribunal Electoral sobre el Amlito?

Apenas el 11 de enero de 2023, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sancionó al partido Morena por usar en su propaganda una versión caricaturizada del presidente de la República.

El TEPJF confirmó así la resolución de la Sala Regional Especializada y consideró que el empleo de Amlitos vulnera los principios constitucionales de neutralidad y equidad en las contiendas electorales.

Sube tu foto con tu #Amlito para demostrarle a la autoridad electoral que hay cosas más importantes por las cuales preocuparse en estas precampañas, como la guerra sucia del #PRIAN, por ejemplo. #YoConMiAmlito #AmlitoNoSeToca pic.twitter.com/WkCJ1LVY1o — Mario Delgado (@mario_delgado) January 18, 2023

Esta sanción derivó de una queja presentada por Jorge Álvarez Máynez, quien señaló el empleo de caricaturas del presidente AMLO para apoyar procesos electorales locales en 2022.

Tras ello, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, criticó la resolución y llamó a sus simpatizantes a tomarse fotos con los Amlitos y compartirlas a través de las redes sociales.

