¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del miércoles 28 de junio

AMLO habla sobre el proceso de Va por México y dice que es una simulación

El presidente López Obrador criticó a algunos aspirantes a candidatura presidencial de PRI, PAN y PRD que saben que no tiene posibilidades de ganar encuestas y consulta. “Su papel de paleros les va a dar la posibilidad de un pluri, la mayoría lo sabe”, dijo.

Asimismo, reiteró que la oposición ya tiene al candidato presidencial; sin embargo, esperará a que pase el festejo del 1 de julio para decirlo. Por otro lado, tras la baja de Lilly Téllez de la contienda con Va por México, aseveró que “ya se dio cuenta de que no es la elegida”.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ dijo que la senadora Lilly Téllez abandonó búsqueda de candidatura presidencial de PRI-PAN-PRD porque se dio cuenta que el proceso de selección de candidato es simulación pic.twitter.com/rCMoBlsLE0 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 28, 2023

AMLO habla sobre Mexicana de Aviación

El presidente López Obrador destacó que no se ha llegado a un acuerdo con Mexicana de Aviación. Mencionó que a más tardar en diciembre comenzarán a operar los primeros aviones de la nueva aerolínea y lanzó un llamado a los abogados para que no perjudiquen a sus compañeros y a los trabajadores.

El Aeropuerto Internacional de Ciudad de México estará bajo control de la Marina

López Obrador dejó en claro si la Secretaría de Marina estará a cargo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México: “Sí, la Semar va a estar en AICM, ya está a cargo del control y la vigilancia del AICM, ha hecho muy buen trabajo. Yo creo que muchos ya lo están notando, no hay robos de maletas, como sucedía antes y se cuida que no entre contrabando, que no entren drogas”.

El presidente López Obrador se despidió de la mañanera con una canción titulada “Te mereces un amor”, para mostrarle a los jóvenes que hay mejores canciones que los famosos corridos tumbados.