Este 1 de julio se cumplen cinco años de que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ganó en las elecciones presidenciales de 2018, por ello, año con año realiza un evento masivo en el Zócalo de la Ciudad de México para celebrar su triunfo en las urnas.

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) reveló la cifra de asistentes, que superó las 250 mil personas, de acuerdo con Martí Batres, jefe de gobierno de la capital.

Más de 250 mil personas se dieron cita para acompañar al Presidente @lopezobrador_ esta tarde. Una gran fiesta se vivió en el Zócalo a 5 años del #TriunfoDelPueblo. En la Ciudad de México estamos orgullosos de formar parte de la transformación profunda que protagoniza la Nación. pic.twitter.com/5frx3Hu809 — Martí Batres (@martibatres) July 2, 2023

Debido a este festejo, se cerraron algunas calles, por lo que se dio a conocer las alternativas viales que habrá para los conductores que circularán por el Centro Histórico de la capital. Revisa los detalles de lo que sucedió minuto a minuto en el AMLO Fest 2023.

Permanece el cierre a la circulación en Venustiano Carranza y 20 de noviembre por mensaje que dará el presidente @lopezobrador_ a las 5.00 pm.



Vía @IrvingPineda.



Checa las alternativas viales--> https://t.co/Wj3pJ9I1LE pic.twitter.com/omhXq32vrc — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 1, 2023

Gobernadoras se toman foto con botarga de AMLO

Gobernadoras de estados de la República abanderadas por Morena se tomaron una foto con una botarga con la figura de AMLO que subió minutos antes de iniciar el discurso del presidente en el Zócalo durante la tarde de este sábado.

Gobernadoras de estados abanderadas por Morena se tomaron foto con botarga de AMLO.|FIA.

"Corcholatas" asistieron al AMLO Fest

Los aspirantes a la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación del partido Morena asistieron al mensaje del presidente AMLO. Se tomaron una fotografía en la cual aparecen, de izquierda a derecha, Gerardo Fernández Noroña, Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum, el líder del partido Mario Delgado, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y Manuel Velasco.

La exjefa de gobierno de la CDMX compartió en Twitter una imagen del momento.

Unidad para y por la transformación pic.twitter.com/ZAsYxnmnNA — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 2, 2023

Resumen del mensaje de AMLO con Irving Pineda

19:05 HORAS

El presidente AMLO señala que siempre hay que estar acompañado de la gente "porque en ella está la bondad". Termina agradeciendo al pueblo, finaliza su mensaje y los asistentes entonan el Himno Nacional.

18:52 HORAS

El presidente AMLO negó que se militarice al país.

“En vez de militarizar al país, estamos dejando el mensaje de que los soldados son pueblo uniformado. Ahora no se reprime al pueblo y no se ordenan masacres, no hay tortura”, sentenció.

18:50 HORAS

El presidente López Obrador defendió su estrategia de seguridad y reconoció labor de marinos y militares.

“Está funcionando bien nuestra estrategia con el criterio de que la paz es el fruto de la justicia, el robo ha bajado 17%. La Secretaria de la Defensa Nacional y Mariana han sido nuestros grandes apoyos no solo en seguridad, sino en protección civil, en aduanas, instalaciones estratégicas", afirmó.

El presidente @lopezobrador_ defendió su estrategia de seguridad y reconoció labor de marinos y militares.



🗣️“En vez de militarizar al país estamos dejando el mensaje de que los soldados son pueblo uniformado. Ahora no se reprime al pueblo y no se ordenan masacres, no hay… pic.twitter.com/t0wFvE9Zo2 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 2, 2023

18:48 HORAS

El presidente AMLO aseguró que en marzo del año próximo habrá cobertura de internet con alcance de al menos 94% de los mexicanos.

18:39 HORAS

Cuando termine su mandato, México tendrá uno de los mejores sistemas de salud del mundo, aseveró AMLO. La meta es que haya médicos atendiendo 24 horas los siete días del año en hospitales públicos. Agradeció al pueblo y gobierno de Cuba por enviar a 718 médicos especialistas.

AMLO presume aumento de pensión de adultos mayores en enero de 2024

18:33 HORAS

El presidente AMLO destacó que en enero próximo habrá un aumento del 25% a la pensión de aultos mayores, que llega a 11 millones 545 mil beneficiarios. Resaltó que este propgrama ya es un derecho elevado a rango constitucional, el cual permanecerá "esté quien esté" en la presidencia.

18:30 HORAS

"Agradezco el apoyo de las grandes tiendas departamentales, como Walmart, Soriana y Chedraui, que al incrementarse los precios por la guerra en Ucrania, hablamos con ellos y aceptaron vender una canasta básica de 24 productos en 1,039 pesos y han mantenido e incluso ha bajado ese precio, con lo cual ha ayudado a que la inflación vaya a la baja", declaró AMLO.

18:25 HORAS

"El plan que es el próximo año no compremos gasolina y se procese el petróleo crudo, mantener precios bajos y ser cada vez más libres, independientes y soberanos", afirmó el presidente.

El presidente @lopezobrador_ confió en que al final de su gobierno ya no se compre gasolina fuera de #México:



🗣️"El plan que es el próximo año no compremos gasolina y se proceso el petróleo crudo y mantener precios bajos y ser cada vez más libres, independientes y soberanos."… pic.twitter.com/EkbbaHOmlG — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 2, 2023

18:21 HORAS

AMLO señaló que habrá licitación de diez parques industriales y detalló que habrá más líneas de ferrocarril funcionando antes de terminar su mandato.

"Estamos por licitar diez parques industriales con facilidades fiscales y suministro de agua para empresas y creación de empresas. (...) al final de mi mandato dejaremos cerca de 3 mil 500 líneas férreas funcionando", afirmó.

Tren Maya quedará inaugurado en diciembre: AMLO

18:19 HORAS

El presidente AMLO destacó que en diciembre próximo quedará inaugurado el Tren Maya, "con 20 estaciones y 14 paraderos. Se comunicarán pueblos, se transportarán con rapidez y seguridad, pasajeros y turistas del mundo por cinco estados del sureste", afirmó. Resaltó que regresarán los trenes de pasajeros, además del rescate de Pemex y CFE.

#AMLO advierte el regreso de trenes para pasajeros🚂



El presidente @lopezobrador_ dijo que al terminar su gobierno habrá parques industriales y se recuperarán líneas de ferrocarril.



🗣️ "Estamos por licitar diez parques industriales con facilidades fiscales y suministro de… pic.twitter.com/LRNJu1LezO — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 2, 2023

16:17 HORAS

"Ya se vendió el ostentoso avión presidencial y cinco helicópteros. (...) No debe haber gobierno rico con pueblo pobre”, sentenció el mandatario.

18:15 HORAS

Las entidades han reducido su deuda debido al manejo con disciplina financiera, asegura el presidente. Al cierre de 2022 sólo adeudan el 64.4%, 9.6% menos en términos reales, mencionó.

AMLO agradece a paisanos por su ayuda en la pandemia

18:10 HORAS

El presidente AMLO agradece a los paisanos por el envío de remesas, que superarán los 60 mil millones de dólares este año, una cifra récord, consideró el mandatario.

18:07 HORAS

Debido a la construcción de diversas obras con inversión pública y privada, "ahora hay obreros que están ganando hasta 60 mil pesos al mes”, aseveró el presidente AMLO.

18:01 HORAS

Arranca el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador.

17:50 HORAS

Delfina Gómez, gobernadora electa del Estado de México, toma la palabra en el templete por la celebración de cinco años del triunfo histórico democrático del pueblo de México. “Hoy el pueblo mexicano ha ido apartando el individualismo de la era neoliberal, para usar el humanismo y a la solidaridad”, aseveró.

La transformación "no se va, no se va", asegura Luisa María Alcalde

17:42 HORAS

Inicia el evento con un mensaje de Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación. “No lograron que se apagara la llama de la esperanza y sí, en 2018, dos de cada tres votos jóvenes optaron por la transformación”, aseguró. "Como la canción de Grupo Frontera, la transformación 'No se va, no se va'", concluyó.

17:26 HORAS

El presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa, la investigadora Beatriz Gutiérrez Müller, salen de Palacio Nacional en dirección al templete en el Zócalo de CDMX. Son acompañados por Epigmenio Ibarra quien los graba de cerca. El mandatario saluda a algunas personas y les manda abrazos.

Minutos antes de la salida de AMLO de Palacio Nacional para el mensaje por el quinto aniversario de su triunfo electoral

Diversos integrantes del gabinete presidencial están presentes en el templete. El Cálculo preliminar de más de 90 mil personas en el Zócalo de Ciudad de México. Diversas personas corean frases como “Es un honor estar con Obrador”.

La Orquesta de la Secretaría de Marina está interpretando el tema “La Bikina” minutos antes de que salga el mandatario de Palacio Nacional. Entre los asistentes están representantes de comunidades indígenas y gobernadores emanados del partido Morena como Layda Sansores, Alfonso Durazo, Mara Lezama y Evelyn Salgado, entre otros.

Seguidores de SLP llegan al Zócalo de CDMX

Incluso simpatizantes procedentes de San Luis Potosí llegaron esta tarde al Zócalo de Ciudad de México con el fin de escuchar el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tardaron hasta siete horas en llegar a la capital en autobús.

Calles aledañas llenas de personas por el AMLO Fest

Las calles aledañas al Zócalo están rodeadas de personas con banderas, playeras y gorras alusivas al presidente AMLO, a pocos minutos de iniciar su mensaje por el quinto aniversario de su triunfo electoral.

Zócalo comienza a llenarse a menos de una hora de iniciar el mensaje de AMLO

La plancha del Zócalo de la CDMX comenzó a llenarse de personas a poco menos de una hora de iniciar el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador. Diversas personas están congregadas a las 16:22 horas de este 1 de julio de 2023. El cielo ha comenzado a nublarse y el viento sopla esta tarde.

Condición del Zócalo capitalino a las 16:22 horas del 1 de julio de 2023. |Webcams de México.

El reporte EN VIVO en el Zócalo con Irving Pineda previo al AMLO Fest

El viento ha comenzado a soplar en la plancha del Zócalo previo al AMLO Fest, además que hay nubes que amenazan con lluvia. La policía de la SSC está resguardando los alrededores de la Plaza de la Constitución y en cuestión de minutos cerrarán el paso a las personas.

Adultos mayores acuden al AMLO Fest

En sillas de ruedas o con ayuda de bastones, personas adultas mayores caminan por las calles del Centro Histórico para llegar al Zócalo a escuchar el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador, programado para arrancar a las 17:00 horas.

Sin importar cómo, adultos mayores y simpatizante acuden a apoyar al presidente @lopezobrador_ por el mensaje que dará a 5 años de su triunfo en las urnas.



También hay venta de artículos y memorabilia de AMLO.



Vía @mendoza_ruben. pic.twitter.com/0FQaqVr41y — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 1, 2023

Con porras y peluches, seguidores de AMLO acuden al Zócalo

Mientras corean porras de apoyo con la frase “Se ve, se siente, Cuajimalpa está presente”, diversos seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se dirigen al Centro Histórico. Además, portan máscaras con el rostro del mandatario y peluches con su figura.

Seguidores del presidente AMLO portan máscaras previo a su mensaje tras cinco años de su victoria electoral.|FIA.

Cientos de personas se van dando cita en el Zócalo de la #CDMX para el mensaje que dará el presidente @lopezobrador_ por su mensaje a 5 años de su triunfo en las urnas.



Vía @mendoza_ruben. pic.twitter.com/CeeCCWWMU0 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 1, 2023

Simpatizantes viajan desde Campeche al AMLO Fest

Adultos mayores y ciudadanos del sureste de México son los principales que han llegado al Zócalo de Ciudad de México (CDMX) para escuchar el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Venimos desde Campeche en camión y nos hicimos 18 horas”, explicó Luis Cahn, simpatizante del mandatario federal, en entrevista con Fuerza Informativa Azteca.

Otros manifestantes están en los alrededores, quienes portan playeras y banderas alusivas al presidente de México, así como a su partido Morena.

Provenientes de diversas partes de la república, con hasta 18 horas de traslado, ha comenzado a llegar la gente a la plancha del Zócalo en donde el presidente @lopezobrador_ ofrecerá un mensaje por los 5 años de su triunfo electoral. https://t.co/pKgh5Gr8qG



Vía @IrvingPineda. pic.twitter.com/w7EjLaMHGB — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 1, 2023

Realizan operativo alrededor de la SCJN

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX y de la Guardia Nacional realizan un operativo en los alrededores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), después de que algunas personas realizaran manifestaciones en dicho edificio, ubicado muy cerca de la pancha del Zócalo capitalino.

Simpatizantes comienzan a llegar al Zócalo

Los simpatizantes del presidente AMLO comienzan a llegar a la plancha del Zócalo. A las 14:36 horas, diversas personas están ocupando las calles de la Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX).

El mensaje del mandatario está agendado para comenzar a las 17:00 horas y las calles aledañas están ocupadas por diversos seguidores del mandatario.

|Webcams de México.

Mario Delgado confió en que corcholatas "se van a portar bien" en AMLO Fest

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, confió en que los aspirantes a la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación de Morena y sus simpatizantes se comporten durante el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Yo estoy seguro que nuestra compañera y nuestros cinco compañeros se van a portar muy bien y van a estar felices porque la gente los va apachar mucho”, mencionó Delgado Carrillo.

“Corcholatas” asistirán al AMLOfest

Algunos de los aspirantes a la Coordinación Nacional para la Defensa de la Cuarta Transformación anunciaron que estarán presentes en el AMLOFest y además han enviado mensajes en sus redes sociales sobre este evento.

Claudia Sheinbaum mencionó que forma parte de un movimiento nacional que llegó a cambiar elpaís por decisión de los electores y celebró los cinco años de la “Victoria del pueblo”.

¡Hace 5 años hicimos historia con el pueblo de México!



Somos parte de un movimiento nacional y popular que se fue tejiendo por décadas de lucha y que por decisión del pueblo de México llegó a cambiar el rumbo y destino del país, para construir un México con justicia y sin… pic.twitter.com/LB1zwBwqP8 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 1, 2023

Por su parte, Marcelo Ebrard compartió un video donde relata que lleva 23 años colaborando con AMLO. Además, publicó fotografías donde aparece al lado del mandatario en diversos momentos de su carrera política. “Voy a las cinco de la tarde a acompañar al presidente López Obrador para conmemorar los primeros cinco años de la Cuarta Transformación”, señaló el excanciller.

Nos vemos a las 17 horas en el Zócalo !! pic.twitter.com/fYQwD11beK — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 1, 2023

Mientras que Ricardo Monreal publicó una fotografía donde se toma la mano con AMLO en el interior de Palacio Nacional. Agregó que “nos toca reflexionar y mantener vivo el movimiento y la esperanza, para profundizar la transformación de México”.

Hace cinco años, el pueblo decidió democráticamente su destino, logrando elegir al licenciado Andrés Manuel @lopezobrador_ como su presidente. Nos toca reflexionar y mantener vivo el movimiento y la esperanza, para profundizar la transformación de México. ¡Nos vemos en el Zócalo! pic.twitter.com/kTHTufa2SI — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 1, 2023

En tanto que el exdiputado Gerardo Fernández Noroña compartió una fotografía en la cual muestra su gafete para ingresar al evento de hoy en el Zócalo. Añadió la frase “Hoy es el día”.

Hoy es el día. pic.twitter.com/DO2gMMKosL — Fernández Noroña (@fernandeznorona) July 1, 2023

En tanto que Adán Augusto López aseveró que estará esta tarde presente en el Zócalo con el presidente y con "nuestro pueblo, que busca seguir profundizando la Cuarta Transformación".

Hoy estamos más cerca del país que siempre soñamos: becas, apoyos, salarios dignos, pensiones, soberanía y justicia social.



Por eso estaré en el Zócalo con el hombre que lo hizo posible y con nuestro pueblo, que busca seguir profundizando la Cuarta Transformación.… pic.twitter.com/cpbgU0I0Sh — Adán Augusto López H (@adan_augusto) July 1, 2023

Venden AMLITO en más de 500 pesos durante AMLO Fest 2023

Previo al discurso del Presidente, algunos vendedores hacen su agosto y venden las figuras de peluche inspirados en AMLO en diversos precios, pero el que llamó la atención fue que habla, cuyo costo es de 500 pesos, según el comerciante, quien indica que la gente a pesar de su costo, lo adquieren.

"Me canso, ganso", "Los voy a acusar", "Riqui riquín", "Lo que diga mi dedito", son algunas de las frases que dice el AMLITO.