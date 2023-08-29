Así puedes participar en la consulta del Frente Amplio por México

El proceso interno del Frente Amplio por México (FAM) se encuentra llegando a la etapa final con dos posibilidades de encabezar la oposición rumbo a las elecciones 2024 por la presidencia, Xóchitl Gálvez o Beatriz Paredes. Ante esto, es importante recordar a las personas cómo participar en el proceso.

🔵🔴🟡 Nos estamos preparando para la consulta del 3 de septiembre.#FrenteAmplioPorMéxico pic.twitter.com/ZiQoyZambP — Frente Amplio por México (@ComiteFAM) August 25, 2023

¿Cómo participar en el proceso del Frente Amplio por México para elegir a la candidata presidencial?

El proceso de consulta se llevará a cabo el próximo domingo 3 de septiembre de 9 am a 5 pm. Se trata de una consulta de manera presencial y con boleta impresa en la que se podrá emitir la participación directa; cabe destacar, que la ubicación, la cantidad y número de mesas será definida por cada Comité Organizador Estatal.

Estos son algunos de los puntos más importantes:



Se validó el registro de 2 millones 297 mil 529 personas.

Las encuestas se realizarán 70% casa por casa y el 30% vía telefónica y se trata de un ejercicio abierto a la población.

El resultado de los votos emitidos tendrán un valor del 50% y la consulta otro 50%.

Este martes 29 de agosto se habilitó una página web del Frente Amplio por México para que las personas puedan ubicar dónde pueden votar. Además, desde el extranjero, se podrá emitir la opinión quienes tengan registrada una credencial de elector.

¿Cuándo darán a conocer a la candidata presidencial del Frente Amplio por México?

Por parte de la coalición opositora, Va por México dará a conocer a su candidata presidencial el próximo 3 de septiembre, tres días antes que Morena. Mientras que el proceso electoral tiene fecha de inicio para el próximo 7 de septiembre.

Cabe destacar que será este miércoles 30 de agosto cuando el dirigente nacional del tricolor, Alejandro "Alito" Moreno, dé a conocer su posicionamiento sobre el futuro de la aspirante a candidata, Beatriz Paredes. Esto, después de su declaración donde reconoció que las encuestas no le favorecían; sin embargo, reiteró que apoyará a quien resulte ganadora y el PRI no será un factor de división del FAM.