EU-Canadá desistieron de paneles por política energética: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer que Estados Unidos desistió en acudir a paneles por conflictos con el TMEC a raíz de la política energética del país.

En la mañanera de hoy, AMLO explicó que se está buscando un arreglo con Estados Unidos y Canadá para evitar los paneles.

#EnLaMañanera | El Presidente @lopezobrador_ aseguró que Estados Unidos desistió de ir a panel en materia energética enmarcado en el T-MEC. Esto después de que Estados Unidos y Canadá presentaron quejas contra la política energética del actual gobierno federal pic.twitter.com/cvvxxPIjxd — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 14, 2022

“Ellos han decidido no dar paso hacia el panel y están buscando un arreglo”.

En enero pasado, México solicitó formalmente la celebración de consultas con Estados Unidos para resolver la diferencia en la interpretación y la aplicación de las reglas de origen en el sector automotriz de conformidad con lo establecido en el Artículo 31.4, mientras Canadá participó en el proceso de consultas.

Kerry vendrá a México a finales de mes: AMLO

El Presidente informó además de los paneles que a finales de octubre vendrá el enviado especial presidencial para el clima, John Kerry, para continuar trabajando en el Plan Sonora, que tiene que ver con las energías renovables.

Por ello, AMLO aseguró que México y Estados Unidos mantienen muy buenas relaciones, a pesar de su política energética, por lo que descartó que haya confrontaciones.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ resaltó que mantiene buenas relaciones con Estados Unidos pic.twitter.com/0i6gAyrw4b — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 14, 2022

“Estamos construyendo una planta solar y se va a replicar esa planta y ya se tomó la decisión de nacionalizar el litio. No descartamos que podamos hacer con la parte de inversión extranjera, fábrica de baterías, impulsar industria automotriz con baterías, dejas de ocupar gasolinas para exportar carros construidos en México eléctricos, en fin, es un plan integral, son muy buenas las relaciones, no tienen ni caso que yo haga referencia a los que apuestan a la confrontación”, indicó.