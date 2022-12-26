AMLO despliega plan DN-III por tormenta invernal en el norte del país

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), destacó durante su conferencia mañanera que se desplegó el plan DN-III en el norte del país debido a las bajas temperaturas provocadas por la tormenta invernal que azota al norte del continente.

“El Ejército implementó el plan DN-III, se está actuando, entregando cobijas, para los que tienen que trabajar temprano, se les está entregando café caliente, pan, hay un despliegue de las fuerzas armadas”, comentó AMLO.

En cuanto a los vuelos cancelados en los estados afectados por las bajas temperaturas, David Aguilar, quien estuvo en la mañanera en sustitución del titular de Profeco, indicó que se atendieron tres quejas por cancelación y 26 por retrasos.

#ConferenciaPresidente | Lunes 26 de diciembre de 2022. https://t.co/zTb9zB6hpF — Gobierno de México (@GobiernoMX) December 26, 2022

El presidente destacó que los vuelos en el norte del país no se vieron tan afectados como ocurrió en Estados Unidos, donde se reportaron más de 2 mil vuelos durante Nochebuena y Navidad debido a la tormenta invernal.

“Estamos preparados desde hace 15 días para cualquier emergencia, tenemos ventaja sobre otros países ante las nevadas en Estados Unidos”.

AMLO destaca en la mañera el servicio de electricidad en México

AMLO dijo durante su mañanera que México cuenta con un buen servicio público de electricidad a diferencia de nuestros vecinos del norte que es privado y siempre tardan en restablecer los servicios de luz después de los desastres naturales, como la actual tormenta invernal.

Ante las condiciones climatológicas que provocan intensos fríos en #Aguascalientes, #Tamaulipas y #NuevoLeón, la #GuardiaNacional reparte bebidas calientes y alimentos a personas que transitan en inmediaciones de centrales de autobuses y hospitales. #PorMéxicoSiempreEnGuardia. pic.twitter.com/YanqiR84RJ — Guardia Nacional (@GN_MEXICO_) December 24, 2022

“Tenemos muy buenos trabajadores en la empresa pública Comisión Federal de Electricidad, basta decir que, en ningún lado, después de un huracán en dos o tres días se restablece el servicio de energía eléctrica, como se hace en México”.

AMLO recordó que en las heladas anteriores, que fueron más intensas, en estados como Houston se quedaron más de un mes sin electricidad, mientras que en el norte de México se restableció en una semana.

“La primera ventaja los trabajadores, segunda ventaja que tenemos integrado el servicio de energía eléctrica, sobre todo lo que tiene que ver con las líneas de transmisión que son nacionales”.