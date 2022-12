AMLO desea Feliz Navidad a todos... hasta a sus adversarios

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), acompañado de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, envió un mensaje para desearles Feliz Navidad a todos los mexicanos, incluso a sus adversarios.

“Deseo que todos estemos felices, que tengamos sobre todo salud, que importante es la salud, deseo eso, la salud. Y deseo que aunque sea una cena modesta la disfrutemos con toda la familia”.

En un video compartido a través de sus redes sociales, el presidente AMLO habló sobre el papel de Jesucristo en el mundo, de quien dijo fue “el primer dirigente social más importante que ha existido en la tierra”.

Asimismo, AMLO confirmó que pasará la Noche Buena acompañado de su esposa, sus hijos y nietos para celebrar el nacimiento del “defensor más importante de la gente humilde, de la gente pobre, de los humillados”. El presidente resaltó la importancia de reunirse en familia.

“En mi caso, Beatriz, mi compañera y esposa, Jesús, Gonzalo, Andrés, José Ramón, mis nietos Salomón y Mateo, que van a estar hoy con nosotros”, detalló el presidente en su mensaje de Feliz Navidad.

AMLO desea feliz Navidad a sus adversarios

En su mensaje de Navidad también mencionó a sus adversarios a quienes les deseó una feliz noche buena, les envió abrazos y les pidió no odiar a pesar de las diferencias.

“En mi caso, mis familias son millones de mexicanos, mujeres y hombres que quiero mucho y que me siento muy querido también muy correspondido y a todos miren, abrazos, también a mis adversarios, no odiar, podemos tener diferencias y darnos trato de adversarios a vencer, no de enemigos a destruir: el amor por encima de todo, el amor a nuestros semejantes”, dijo.

Finalmente, Beatriz mostró el nacimiento chiapaneco que pusieron en el jardín de Palacio Nacional, para mostrar la “belleza de las piezas” de la artesanía mexicana.