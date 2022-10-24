AMLO califica “de mal gusto” conflicto entre Sansores y Monreal

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó de mal gusto el anuncio de Layda Sansores, gobernadora de Campeche, en contra del senador de Morena, Ricardo Monreal, y rechazó que esto afecte políticamente a Morena.

En la mañanera de hoy, López Obrador dijo que conoce a Sansores y a Monreal desde hace muchos años y que respeta a ambos, pero que considera de mal gusto el anuncio de Sensores de revelar información en contra de Monreal.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ no vio con buenos ojos que la gobernadora morenista, @LaydaSansores exhiba presunto espionaje a coordinador de senadores de Morena, @RicardoMonrealA pic.twitter.com/yBCZVjGMaz — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 24, 2022

AMLO aseguró que la gente no se dejará manipular, ya que tiene criterio, aunque alertó que estas maniobras políticas tienen un efecto contrario a lo esperado.

“A veces eso tiene efecto de bumerán, perjudica a quien suelta ese tipo de cosas, no afecta políticamente hasta puede beneficiar sin duda es de mal gusto. No debe de prevalecer eso, ese es mi punto de vista, estimo muchísimo, la quiero mucho, la admiro por ser luchona a Layda Sansores, que ha enfrentado todo, también respeto a RM, lo conozco desde hace mucho tiempo”, declaró AMLO.

#EnLaMañanera | “No hay que pelearnos”, el llamado del presidente @lopezobrador_ a Layda Sansores y Ricardo Monreal pic.twitter.com/zl3oJfKBMa — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 24, 2022

Sansores amaga con publicar audio contra Ricardo Monreal

El fin de semana la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, publicó en redes sociales una imagen en la que anunció que el martes del jaguar publicaría un audio que involucra a Ricardo Monreal. Sin embargo, horas después dio a conocer que no sería así.

En respuesta, Ricardo Monreal aseguró que el anuncio de Sansores es muestra de la lucha anticipada por la elección de 2024, incluso advirtió que seguir así podría haber una ruptura del movimiento y se pondría el riesgo la Presidencia.

La sucesión anticipada está provocando guerras intestinas y esto puede poner en riesgo que nuestro movimiento ratifique su triunfo en 2024. Tengamos cuidado, para no adentrarnos en caminos sin retorno. pic.twitter.com/VwnYvf6IuT — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 23, 2022

"Es normal, he sostenido que la campaña anticipada que se inició desde hace 16 meses está generando estos desencuentros internos, de que lo anuncie la gobernadora ya es un inicio de la guerra sucia que me parece pudiera desencadenar en que el movimiento se conduzca a caminos sin retornos".

Layda Sansores anunció que había tomado la decisión de no publicar nada en contra de Monreal, sin embargo, luego de que la acusó de emprender una guerra sucia, incluso de fracturar el movimiento, decidió que sí lo hará el martes a las 20:00 horas.