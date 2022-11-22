AMLO analiza reunión en Perú tras suspensión de Alianza del Pacífico

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informó que se suspendió la reunión de la XVII cumbre de la Alianza del Pacífico, debido a la ausencia de Pedro Castillo, presidente de Perú, quien recibirá el mando de este mecanismo.

Al iniciar la mañanera de hoy, López Obrador indicó que se analiza la posibilidad de que la reunión para pasar la presidencia a Pedro Castillo se haga en Perú.

#EnLaMañanera | Así fue como el presidente @lopezobrador_ anunció la suspensión de la Cumbre de la Alianza del Pacífico.



Dijo que el Congreso de Perú no permitió a Pedro Castillo asistir a la reunión. pic.twitter.com/EhHhzaOjr1 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 22, 2022

"Se suspendió la reunión de la Alianza del Pacífico porque no le permitieron al presidente de Perú asistir, estamos explorando la posibilidad de hacer un acto en Perú o tomar una decisión consultando a los miembros, estamos en eso, es probable el que podamos ir a hacer la reunión allá en diciembre, en la primer semana".

Se consultará con miembros de Alianza del Pacífico sobre viaje a Perú

El presidente López Obrador indicó que ahora que los presidentes de Colombia y Chile, dos miembros de la Alianza del Pacífico, estarán en México se consultará qué hacer para entregar la presidencia a Pedro Castillo, que inicia el próximo 1 de enero.

“Ahora que viene Gustavo Petro y el Presidente Boric, vamos a tratar este tema, les informamos, no va estar por lo mismo ya nos informaron el presidente electo, Lula, ni el presidente Alberto Fernández de Argentina, esta es la casa de los dos, son buenos amigos", declaró.

"Estamos hablando de cómo hacerle para llevar a cabo la reunión y entregarle la presidencia a quien le corresponde, al pdte Pedro Castillo. si lo acordamos vamos allá, se hace la reunión y se le entrega", dijo.

"La presidenta Xiomara me proponía que nos esperarámos para ver si el Congreso del Perú recapacitaba porque es un acuerdo de naciones y de representantes de Estado, independientemente de las diferencias que puedan haber, que esperáramos a ver si rectificaban y si no, pues ya se veía otra opción. Vamos a esperarnos", dijo.

Ayer, el mandatario anunció que se analizaba la suspensión de esta reunión con los mandatarios de Colombia, Perú, Chile y México, luego de que el Congreso de ese país no autorizó la salida de Pedro Castillo.

Se tenía planeado que el próximo viernes se llevara a cabo la cumbre de la Alianza del Pacífico en la Ciudad de México (CDMX) en la que AMLO entregaría la presidencia del mecanismo.

El encuentro planeado iba a contar con la asistencia de los mandatarios de los Candidatos a Estado Miembro, Ecuador y Costa Rica, así como de representantes de Canadá, Corea y Singapur en su calidad de Candidatos a Estado Asociado del mecanismo.