Trolebús Elevado conectará con estaciones Mixcoac y Taxqueña del Metro CDMX

Próximamente los pasajeros de la Ciudad de México (CDMX) tendrán más opciones para llegar a sus destinos, esto luego de que la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) informó que la ampliación del Trolebús Elevado conectará con las estaciones Mixcoac y Taxqueña del Metro CDMX.

Lo anterior como parte de medidas para brindar más alternativas de transporte a los capitalinos, por eso te contamos por dónde va a pasar.

h2

Si vives en el Oriente y Poniente de la capital, ¡buenas noticias! Serás uno de los beneficiados por esta ampliación de la Línea 10 del Trolebús Elevado, la cual opera actualmente de Acahualtepec a Constitución de 1917.

Es decir que la zona oriente y el poniente estarán más conectadas durante el primer trimestre de 2024, según informaron las autoridades.

¿Por dónde pasará la Línea 10 del Trolebús Elevado?

La ruta actualmente cuenta con una longitud de 50.84 kilómetros sumando ambos sentidos y pasará por algunas de las avenida más importantes de la CDMX, como lo son:



Eje 8 Sur

Eje 1 Poniente

Eje 7 Sur

Eje 7A

Avenida Patriotismos

Revolución

Rio Mixcoac

Calzada de Tlalpan

¿Con qué Líneas del Metrobús y Metro CDMX conectará el Trolebús Elevado?

Las autoridades detallaron que los habitantes de las alcaldías Iztapalapa, Benito Juárez y Coyoacán, pues además tendrá conexión con las Líneas 2, 3, 7, 8 y 12 del Metro de la CDMX, así como con las Líneas 1, 3 y 5 del Metrobús.

Cabe señalar que la segunda etapa de la Línea 10 del Trolebús Elevado tendrá validadores exclusivos para pagar el pasaje con la Tarjeta de Movilidad Integrada, lo cual se pretende implementar poco a poco en todos los transportes de la capital.

También tendrá terminales y paradas con todo lo necesario para un ascenso y descenso ágil de los usuarios, al igual que un lugar de encierro para las unidades.

Línea 1 del Metro CDMX solo aceptará Tarjetas de Movilidad

Cabe señalar que el pasado 23 de octubre, el Metro CDMX informó que próximamente el ingreso a la Línea 1 de este transporte naranja será únicamente con la Tarjeta de Movilidad Integrada en el tramo que va de Pantitlán a Isabel la Católica, con el fin de agilizar el ingreso de pasajeros en cada estación.

Esto pasará luego de la reapertura de las 11 estaciones en las que se llevaron a cabo trabajos de renovación.