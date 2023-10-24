Metro CDMX: ¿Qué estaciones de Línea 1 sólo aceptarán Tarjeta de Movilidad?

¡La modernización avanza rápido en el Metro CDMX! Dentro de poco, los usuarios de la Línea 1 sólo podrán ingresar con la Tarjeta de Movilidad Integrada, pero ¿a partir de cuándo?

Cómo parte de los trabajos de renovación que han llegado a diversas estaciones de la Línea Rosa del transporte naranja, y con la reapertura de 11 estaciones a la vuelta de la esquina, las autoridades han anunciado que ahora será el turno de otro tramo.

¿Dónde comprar la Tarjeta de Movilidad en la Línea 1?

Se trata del tramo que va de Pantitlán a Isabel la Católica. En un comunicado, el Metro de la CDMX detalló que la medida tiene el fin de agilizar el ingreso en cada estación.

Por lo anterior, hicieron un llamado para que los usuarios tomen previsiones y compren con tiempo su tarjeta o realicen una recarga antes de ingresar, pues los boletos magnéticos ya no funcionarán.

Si no cuentas con una no tienes que preocuparte, cada estación tendrá taquillas que funcionarán en el horario habitual del Metro, donde se pueden adquirir y recargar.

¿Qué estaciones de la Línea 1 abrirán?

La Línea 1 se suma a las otras seis Líneas en las actualmente solo se puede ingresar con tarjetas de Movilidad Integral (4, 5, 6, 7 y 12, esta última desde origen se pensó para que solo aceptara dicha tarjeta).

Finalmente, recordaron que la reapertura de 11 estaciones de la Línea 1 está cada día más cerca, las cuales son:



Pantitlán

Zaragoza

Gómez Farías

Boulevard Puerto Aéreo

Balbuena, Moctezuma

San Lázaro

Candelaria

Merced

Pino Suárez

Isabel la Católica

¿Cuándo abrirán el tramo de la Línea 1 del Metro CDMX?

El pasado 28 de septiembre, Martí Batres, Jefe de Gobierno interino de la CDMX, Martí Batres, informó que el tramo cerrado de la Línea 1 del Metro CDMX abrirá a finales de octubre de 2023, pues solo están a la espera de las certificaciones correspondientes.

“Hoy termina el periodo de pruebas de la nueva Línea 1 del Metro, ya reconstruida, y comienza la última fase, la fase de la certificación. Eso quiere decir que para el próximo informe mensual que tengamos ya debe estar funcionando”, dijo Batres.

