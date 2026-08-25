PAN y Verónica Ruffo cierran filas: Ampliarán la defensa legal del exgobernador Ernesto “N”, acusado de delincuencia organizada

Verónica Ruffo e integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) anunciaron que ampliarán la defensa legal del exgobernador de Baja California, Ernesto "N", quien fue acusado de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburo.

Las declaraciones de la hija del exmandatario estatal ocurrieron durante una conferencia de prensa, afuera de las instalaciones de la Fiscalía General de la República.

"Anunciamos la ampliación de defensa legal de mi padre, acompañados por personas que, desde distintas trayectorias y distintas visiones, han decidido unir voces en defensa de principios deberían pertenecerle a todos los mexicanos (...) Esto no debe ser una lucha de partidos", explicó Verónica Ruffo, hija del exgobernador.

#IMPORTANTE | Verónica Ruffo e integrantes del PAN (@AccionNacional) anunciaron que ampliarán la defensa legal del exgobernador de Baja California, Ernesto "N", acusado delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburo.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/0qoE5NiPQs — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 25, 2026

Respeto al marco legal: El llamado del exgobernador al Gobierno de México

Por otro lado, Verónica detalló que su padre realizó un llamado al Gobierno de México señalando que, aunque tenga ideales comunistas, además de respetar el marco legal.

"Él dijo que sabe que la presidenta tiene ideales comunistas y que está bien, pero que se enmarque a la Ley, que se decida ser presidente de todos los mexicanos", compartió la hija del exgobernador de Baja California.

Además, Ernesto "N" aseguró que gobernar no significa estar de acuerdo con todos, significa que todos tengamos los mismos derechos, las mismas libertadas y el mismo acceso a la justicia.

"Mi padre tiene 74 años y, a pesar de lo que está viviendo, sigue enviando el mismo mensaje de esperanza, reflexión y de unión", señaló Verónica.

Hija de Ernesto "N" denuncia intensas restricciones en el Altiplano

La situación del exgobernador de Baja California, Ernesto "N", volvió a colocarse en el centro de la discusión pública, ahora por las condiciones en las que permanece recluido en el penal federal del Altiplano.

A principios del mes de agosto, Verónica Ruffo Sánchez, denunció que las reglas del centro penitenciario de máxima seguridad han complicado incluso los actos más básicos de convivencia familiar, al grado de que deben elegir entre dejarle un libro o mantener una breve llamada telefónica.