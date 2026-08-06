Hija de Ernesto Ruffo denuncia intensas restricciones en el Altiplano; buscan que salga del penal

La situación del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, volvió a colocarse en el centro de la discusión pública, ahora por las condiciones en las que permanece recluido en el penal federal del Altiplano.

Su hija, Verónica Ruffo Sánchez, denunció que las reglas del centro penitenciario de máxima seguridad han complicado incluso los actos más básicos de convivencia familiar, al grado de que deben elegir entre dejarle un libro o mantener una breve llamada telefónica.

Las declaraciones fueron hechas mientras la defensa del exmandatario prepara nuevos recursos legales para buscar que enfrente el proceso fuera del penal donde permanece desde su detención, ocurrida el pasado 16 de julio por una investigación relacionada con presunto huachicol fiscal.

"Libro o llamada": la denuncia de la familia sobre las restricciones en el Altiplano

Verónica Ruffo explicó que las medidas de seguridad dentro del penal han impedido que su padre pueda recibir estímulos como libros sin afectar otros derechos de comunicación con su familia.

"Cuando intento entregar el libro me dijo, lo siento, a partir del número 64 y 73... y ahora si quiere dejar un estímulo se le cancela todo lo demás; entonces libro o llamada, no puede dejar a mi papá sin cinco minutos de llamada."

La hija del exgobernador también señaló que esta situación ha dificultado otros asuntos personales y administrativos, ya que, según dijo, su padre tampoco ha podido firmar documentos necesarios para continuar con la administración de sus empresas.

La defensa buscará que Ernesto Ruffo salga del penal de máxima seguridad

Además de cuestionar las condiciones de internamiento, Verónica Ruffo adelantó que el equipo jurídico presentará nuevos recursos para solicitar un cambio en la medida cautelar que enfrenta el exgobernador.

Afirmó que la prioridad es proteger la integridad física de su padre debido a su edad y a las condiciones en las que permanece privado de la libertad.

"El propósito más importante ahorita es asegurar que la vida de mi padre no esté en riesgo. Es un hombre de 74 años de edad... que las condiciones de mi papá cambien y no esté en un centro de alta seguridad. El amparo es uno de los siguientes recursos y vence jueves o viernes y es una de las siguientes acciones de la defensa legal.", indicó.

La familia busca que el proceso penal pueda continuar bajo una medida distinta, como la prisión domiciliaria, argumento que también ha sido respaldado por quienes se han sumado a la defensa pública del exmandatario.

Crean comité para respaldar a Ernesto Ruffo y pedir prisión domiciliaria

En paralelo, el partido Somos México anunció la integración de un "comité plural" para dar seguimiento al caso de Ernesto Ruffo Appel y promover que su situación sea conocida tanto a nivel nacional como internacional.

De acuerdo con los organizadores, el comité está conformado por integrantes de la sociedad civil, así como militantes del PAN y del PRI, quienes impulsarán la solicitud para que el exgobernador pueda continuar su proceso fuera del penal del Altiplano.

