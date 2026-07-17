Cae otro por caso Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California

El caso de Ernesto Ruffo, ex gobernador de Baja California, sigue alcanzado a más personas presuntamente implicados tras su detención tras ser acusado por los delincuencia organizada y contrabando de combustible.

Más tarde se dio a conocer que también fue detenido por tráfico de combustible Ricardo "N", fundador de la empresa Ingemar, relacionada con el exgobernador de Baja California.

¿Qué se sabe de la detención del ex gobernador de Baja California?

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este jueves 16 de julio de 2026 que el ex gobernador fue detenido tras

una investigación relacionada con operaciones de contrabando de combustible, realizadas por una empresa fundada por él.

Ernesto Ruffo fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en Ensenada, Baja California.

Como resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible, realizadas por una empresa fundada por un ex gobernador de Baja California, la #FGR solicitó y obtuvo una orden de aprehensión por la posible comisión de los… pic.twitter.com/gXDM7l36qq — FGR México (@FGRMexico) July 16, 2026

¿Quién es Ernesto Ruffo, ex gobernador de Baja California?

Ernesto Ruffo Appel nació el 25 de junio de 1952 en San Diego, California. Antes de dedicarse a la política, se dedicó a actividades empresariales en el estado que gobernaría después, como en la pesca y los negocios privados.

Estudió Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

Su carrera política inició en el Partido Acción Nacional (PAN) en 1982 y ganó la presidencia municipal de Ensenada en 1986.

Tres años después ganó la gubernatura de Baja California y se convirtió en el primer gobernador de oposición en México en décadas y gobernó el estado hasta 1995.

En 2021, Ruffo Appel se incorporó a Ingemar como socio mayoritario. La empresa fue creada en 2018 con un giro inmobiliario, pero después se involucró en actividades relacionadas con combustibles.

