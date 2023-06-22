“Saldremos adelante”: Manuel Velasco suspende giras para acompañar a su esposa Anahí

Manuel Velasco Coello, aspirante a la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, anunció que dejaría de realizar sus actividades políticas por el país, debido a la lesión que sufrió su esposa, la cantante Anahí.

A través de sus redes sociales, el también exgobernador del estado de Chiapas aseveró que este jueves 22 de junio de 2023 lo dedicará a acompañar a su pareja a una evaluación médica profunda, debido a una herida en un tímpano.

Durante la tarde de ayer, Anahí, quien se prepara para la gira del grupo RBD, anunció en sus redes sociales que sufrió un incidente mientras le tomaban medidas para sus audífonos intraurales, lo cual le provocó una perforación en el tímpano. Su esposo supo de lo sucedido mientras estaba en Monterrey, Nuevo León.

“El día de mañana (hoy) la acompañaré a una evaluación médica profunda, por lo que este jueves no haré recorridos por el país para dedicarme de lleno a estar con ella. Estamos seguros que saldremos adelante con el apoyo, amor y cariño de nuestra familia y amigos”, señaló el exsenador Velasco Coello.

Su pareja le respondió a la publicación en Instagram y dijo estar conmovida. “Me conmueve mucho que hagas esto. Te lo agradezco de corazón. Sé que todo va a estar muy bien”, afirmó Anahí.

Comunicado compartido por Manuel Velasco sobre la suspensión de sus giras para estar con su esposa Anahí. |Instagram @velascom_.

¿Qué le pasó a Anahí?

Previo a su gira con RBD, Anahí estaba esperando que le tomaran medidas para sus audífonos in-ear, es decir, intraurales, para lo cual le introdujeron un material en el oído. Sin embargo, dicha pieza se rompió y al jalarla, le lesionaron un tímpano.

A través de su sección de Historias en Instagram, la cantante y actriz narró que cuando le retiraron el material que se había pegado en un oído, perdió la audición, por lo cual debió acudir a un hospital.

|Instagram @anahi.

“Creo que nunca había llorado de un dolor así. ¡No oigo nada! Así que corrí al hospital. El doctor dice que hay una pequeña perforación de tímpano. Estoy en shock”, escribió Anahí.

Posteriormente, compartió una imagen donde está recostada de un lado y es inspeccionada en el oído lesionado y agregó una etiqueta con la frase “Hola, estoy sanando” en inglés.

