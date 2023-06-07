Manuel Velasco pide licencia para participar en encuesta interna de Morena para elecciones 2024

El senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco, solicitó licencia para separase de su cargo, esto para poder participar en la encuesta interna para designar al o la candidata que irá por la silla presidencial en las elecciones 2024 y ser respaldado por Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Cabe recordar que el PVEM irá en coalición junto con Morena y Partido del Trabajo (PT), por lo que no solo las corcholatas de AMLO, participarán en la encuesta interna para ser elegidos. Tan solo el pasado martes 6 de junio, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, anunció su renuncia por la misma razón.

Manuel Velasco se separará de su cargo como senador para contender por la presidencia en las elecciones 2024

Después de que Morena se pronunció sobre los requisitos para poder contender como candidato a las próximas elecciones 2024, el antes senador del Partido Verde Ecologista Mexicano señaló que pedirá licencia al senado de la república para formar parte del grupo de funcionarios que buscará ser candidato presidencial en 2024.

Tras el anuncio de la renuncia de Marcelo Ebrard en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ahora Manuel Velasco informó este miércoles 7 de junio que pedirá licencia en el Senado de la República para buscar la candidatura a la Presidencia de 2024 por la coalición entre Morena, PT y PVEM.

Se prevé que el próximo domingo 11 de junio se lleve a cabo la reunión del Consejo Nacional de Morena para definir el proceso de selección del candidato presidencial de la coalición, y ante el anuncio de Velasco se espera que sea invitado a dicho evento con el fin de aprobar su entrada como parte de las posibles corcholatas rumbo a las presidenciales del 2024.

Mario Delgado respalda aspiración presidencial de Manuel Velasco

Manuel Velasco fue respaldado por el dirigente nacional del partido guinda, Mario Delgado, y reconoció su trayectoria; asimismo, le dio la bienvenida como otra de las corcholatas.

"(...) Con esta gran alianza que tenemos con el Partido Verde, por lo tanto, se convierte en ‘corcholata’, es decir, en participante de la encuesta de Morena, si esa es su decisión desde ahorita le digo que es más que bienvenido a participar en la encuesta de Morena”, dijo.

