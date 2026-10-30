Halloween político: los disfraces que no se quitan en todo el año

Con motivo de Halloween, un recorrido satírico pone bajo la lupa a políticos que, según las críticas recogidas en el reportaje, se han disfrazado de austeros, honestos y defensores de la transformación, mientras enfrentan señalamientos por presuntos actos de corrupción, opacidad y contradicciones entre su discurso y su estilo de vida. Andy López Beltrán aparece como el brujo que se esfuma ante las preguntas; Adán Augusto López, como un vampiro; Gerardo Fernández Noroña, como una payasa llorona; y otros personajes políticos reciben disfraces que exhiben las críticas ciudadanas. El verdadero desfile de horrores no dura una noche, sino todo el año.

