¡Morena intenta apagar el fuego por Andy! Intentan contener la polémica por su visa americana

Morena enfrenta nuevas preguntas alrededor de Andy López Beltrán, mientras figuras del partido mantienen la defensa del hijo del expresidente. El coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, rechazó que las dudas sobre el caso le hayan movido el piso y señaló que se queda con la explicación ofrecida por la Fiscalía General de la República.

El debate también alcanzó al gobierno federal por la cancelación de la visa estadounidense de Andy. Desde Palacio Nacional se ha cuestionado el trato de Estados Unidos, mientras se recuerda que fue el propio López Beltrán quien hizo pública la situación y lanzó fuertes críticas contra funcionarios estadounidenses.

Los contrastes dentro de la familia

Mientras Andy cuestiona la decisión de Estados Unidos, sus hermanos han mostrado en redes sociales actividades y viajes en ese país y en el extranjero. José Ramón López Beltrán fue visto con su familia en Texas y Florida, mientras Jesús Ernesto ha presumido distintos viajes.

Así, la defensa política de Andy convive con imágenes que muestran que, dentro de la propia familia, no todos parecen estar concentrados en el mismo frente.