Angela Merkel promete apoyo urgente a afectados por lluvias en Alemania

La canciller alemana, Angela Merkel, prometió “ayuda urgente” a los afectados por las lluvias e inundaciones en el oeste de Alemania, que han provocado 157 muertes en la región, de acuerdo con agencias internacionales, y que dicha situación fue calificada como el peor desastre natural del país en cerca de seis décadas.

Desde ahí nos hacemos una imagen real de lo ocurrido en medio de un panorama surrealista y fantasmagórico”.

Luego de visitar los puntos afectados en el estado de Renania-Palatinado, en Alemania, Angela Merkel destacó que se necesita aplicar con rapidez la lucha contra la crisis climática que provoca daños como los registrados por las lluvias.

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“No se trata solo de lo ocurrido aquí, sino del conjunto de fenómenos extremos a los que estamos asistiendo (...) Tenemos que reflexionar sobre cómo debemos actuar ante eso para avanzar hacia la neutralidad climática”, agregó Angela Merkel.

La canciller calificó como “aterradora” la situación que se vive en el estado de Renania-Palatinado por las intensas lluvias. Además, este domingo continuaron las afectaciones ya que en el distrito de Baviera, al sur de Alemania, se registraron inundaciones repentinas que causaron la muerte de al menos una persona.

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Alemania podría otorgar 300 millones de euros de ayuda tras fuertes lluvias

El ministro de Finanzas, Olaf Scholz, adelantó a medios de comunicación en Alemania que las autoridades podrían otorgar una “ayuda urgente” de 300 millones de euros para los ciudadanos afectados por las fuertes lluvias.

“Estamos ante una catástrofe de dimensiones hasta ahora desconocidas”, manifestó el ministro de Finanzas. Por su parte, Angela Merkel insistió en que el panorama dejado por la fuerza de las inundaciones “escapa a las descripciones en palabras”.

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Fuertes lluvias dejan afectaciones en varias regiones de Europa

Las inundaciones en Europa comenzaron el miércoles, tras las fuertes lluvias, pero han dejado afectaciones en los estados de Renania-Palatinado y Renania del Norte-Westfalia, en Alemania, así como en partes de Bélgica, donde comunidades enteras quedaron aisladas, sin electricidad ni comunicación.

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