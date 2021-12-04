Angela Merkel: tres momentos clave en sus 16 años de gobierno

Angela Merkel dejará de ser la canciller de Alemania después de 16 años al frente del poder, y su legado político la llevó a ser considerada la mujer más poderosa del mundo en la última década, gracias a algunos momentos clave.

Durante los 16 años de gobierno de Merkel, fue admirada por la mayoría de los alemanes, quienes en diferentes ocasiones hablaron sobre su serenidad ante los desafíos que enfrentó como líder del país.

Por otro lado, sus opositores le reprocharon su conservadurismo y la falta de reformas para acercar a Alemania al modernismo de un mundo más digital. Sin embargo, la popularidad de Angela Merkel no cayó en las encuestas.

|Reuters

Tres momentos clave en el gobierno de Angela Merkel

Alcanzar la aceptación y popularidad con la que cuenta actualmente no fue sencillo, por ello te dejamos tres momentos clave en los 16 años de gobierno de Angela Merkel.



Llegar al poder

Antes de convertirse en la mujer más poderosa del mundo, Angela Merkel estuvo muy ligada a Helmut Kohl, quien fue su mentor cuando ella empezó en la política.

Kohl fue canciller de Alemania entre 1982 y 1998, hasta que se desató un escándalo de malos manejos de dinero en el partido al que ambos pertenecían, algo que Angela Merkel aprovechó en su favor.

Tras el escándalo, Merkel pidió públicamente la destitución de su mentor, un acto que en Alemania fue conocido como “el parricidio político de Helmut Kohl”. No obstante, este acto la llevó a tomar las riendas del partido y después convertirse en canciller.

El 22 de noviembre de 2005, Angela Merkel hizo historia tras convertirse en la primera mujer en la historia de Alemania en tomar las riendas del país.



Merkel es reelegida cuatro veces

Desde el 2005 que Angela Merkel fue elegida por primera vez como canciller de Alemania, la política se consolidó año con año como una importante líder alemana, por lo que fue sencillo reelegirse en tres ocasiones más.

El 28 de octubre de 2009, se impuso ante sus contendientes en las elecciones, por lo que fue elegida por segunda vez para estar al frente de Alemania. Y en 2013, Angela Merkel accedió a seguir su tercer mandato tras el triunfo de su partido en las urnas, lo mismo ocurrió en 2017, cuando ganó su cuarta reelección con el 33 por ciento de los votos.



Crisis migratoria de 2015

Durante su tercer mandato, Angela Merkel se enfrentó a una importante crisis migratoria, incluso la misma canciller reconoció en la ceremonia de despedida que fue uno de los mayores retos en sus 16 años de gobierno.

|Reuters

Su frase “lo lograremos” prácticamente se convirtió en el lema de su país en ese año, cuando decidió abrir las puertas de Alemania para refugiar a un millón y medio de migrantes sirios que huían de la guerra.

Algo que dividió opiniones tanto en Alemania como en el mundo, sin embargo, la canciller logró salir de la crisis migratoria con mayor aprobación por parte de sus ciudadanos.

En los 16 años que Merkel estuvo al frente de Alemania, enfrentó una crisis tras otra, como el colapso del sistema financiero mundial, las amenazas de disolución de la Unión Europea, la ola migratoria de 2015 y la pandemia de Covid-19, lo que marcó su legado político al frente del país y

por lo que será recordada.

