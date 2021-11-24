Olaf Scholz sustituirá a Angela Merkel como canciller de Alemania

El socialdemócrata Olaf Scholz dijo que llegó a un acuerdo de coalición para formar un nuevo gobierno, el cual le pondrá fin a la era de Angela Merkel en Alemania.

Olaf Scholz será el encargado de reemplazar a la canciller Angela Merkel, quien estuvo 16 años al frente de Alemania, tras alcanzar un acuerdo fr coalición luego de unas reñidas elecciones en septiembre y dos meses de negociaciones para formar un nuevo gobierno.

“Queremos atrevernos a hacer más progreso. Invertiremos en Alemania para mantenerla a la vanguardia”, expresó en rueda de prensa Scholz.

Los tres partidos sorprendieron con su rápida respuesta, ya que las predicciones políticas indicaban que sus conversaciones de coalición durarían hasta el próximo año o fracasarían, sin embargo, lograron mantener en secreto los detalles de sus negociaciones tras la elección inconclusa de septiembre.

El acuerdo alcanzado entre los tres partidos políticos establece que fortalecerán la unión económica y monetaria de la Unión Europea (UE), señalaron una apertura para reformar las reglas fiscales del bloque, también conocido como el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Der #Koalitionsvertrag steht. Jetzt werben wir in der Partei um Zustimmung, damit die neue Fortschritts-Regierung loslegen kann. Packen wir’s an! https://t.co/BFBfBQrw6a — Olaf Scholz (@OlafScholz) November 24, 2021

También acordaron que Alemania seguirá formando parte del acuerdo de intercambio nuclear de la OTAN, una medida que evitará una ruptura en la alianza militar occidental en un momento de crecientes tensiones con Rusia.

Olaf Scholz tomará posesión de su cargo como el nuevo canciller de Alemania a principios del próximo mes, en medio de incertidumbre democrática debido a las agresiones de Rusia y Bielorrusia y las amenazas al Estado de Derecho por parte de Polonia y Hungría.

¿Quién es Olaf Scholz, nuevo canciller de Alemania?

Olaf Scholz hará su juramento el 6 de diciembre ante el Bundestag para convertirse en el próximo canciller de Alemania, en sustitución de Angela Merkel.

Scholz, de 63 años de edad, es una figura importante y reconocida en la política de Alemania desde hace más de dos décadas. Formó parte de dos gobiernos de Angela Merkel, el último como ministro de Economía.

Olaf Scholz ingresó a la política alemana desde muy joven, estudiaba la secundaria cuando se afilió al partido socialdemocrático, desde entonces su popularidad ganó terreno en el ámbito político hasta convertirse en el secretario general de su partido.

Ahora, Olaf Scholz deberá enfrentarse a los problemas diplomáticos europeos y la cuarta ola de Covid-19 que azota a Europa.

