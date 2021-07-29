Hombre usa anguila contra el estreñimiento y acaba en su estómago

Un hombre de Xinghua, en la provincia de Jiangsu, China, hizo caso de remedios caseros para terminar con el estreñimiento y metió una anguila en su cuerpo, pero el resultado no fue el esperado y tuvieron que sacar al animal de su estómago.

La odisea de este hombre comenzó el pasado 20 de julio, cuando introdujo en su cuerpo una anguila de 20 centímetros, el animal se movió desde el recto y pasó a la cavidad abdominal, lo que casi le cuesta la vida.

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Después de introducir al animal, el hombre comenzó a sentir un dolor en el estómago, pero no quiso acudir con un médico, porque se consideraba “demasiado tímido” para visitar un hospital.

Al día siguiente el dolor fue más intenso, por lo que el hombre no tuvo otra opción, buscó atención médica y le confirmaron que el remedio popular contra el estreñimiento pudo haber terminado en un serio problema intestinal.

La anguila fue sacada a tiempo antes de que provocara una infección

En el hospital confirmaron que la anguila se movió por el recto del hombre y luego mordió parte del colon, hasta que finalmente entró en el abdomen, donde los médicos la encontraron cuando le realizaron una cirugía al afectado.

Un médico afirmó que el hombre estuvo en riesgo de morir, ya que las bacterias que hay en el intestino grueso pueden causar hemólisis (descomposición de los glóbulos rojos) cuando llegan a la cavidad abdominal.

El personal del hospital encontró a la anguila con vida y procedió a su extracción, mientras que el hombre respondió bien a la intervención quirúrgica, según medios internacionales.

A pesar de lo impactante que resulta este caso, no es la primera vez que en China una persona utiliza una anguila con la intención de combatir el estreñimiento, ya que es un remedio casero que se ha popularizado en la región este del país asiático.

En abril de 2017, los médicos de un hospital extirparon una anguila de 50 centímetros del intestino de un hombre, que la había introducido en su cuerpo bajo la creencia de que el animal terminaría con sus problemas de estreñimiento.

|Guangdong Television

Los especialistas al frente de la cirugía dijeron que el hombre llegó con el estómago “inflado como un globo de aire”. Mientras hacían la operación se encontraron con una anguila que tenía la cabeza del tamaño de una pelota de tenis de mesa.

En junio de 2020 también se conoció el caso de un hombre que llegó de emergencia a un hospital de la ciudad de Dongguan, en la provincia de Cantón, donde fue operado para extraer una anguila de 40 centímetros, que murió mientras estaba en el estómago del afectado.

Sospechábamos que había un objeto extraño en su cavidad abdominal por una tomografía computarizada que se le realizó al paciente, pero no podíamos saber de dónde venía.

El paciente no tuvo otra opción que confesar la verdad y reconoció que introdujo la anguila en su cuerpo para combatir el estreñimiento, lo que terminó con el animal muerto en su cavidad abdominal.

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