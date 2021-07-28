Video: En Filipinas, gamers continúan con juego pese a inundaciones

El video de un café en el que están varios gamers se volvió viral y pese al nivel de agua que hay en el lugar, a los jóvenes no parece importarles las inundaciones provocadas por el paso de un tifón en Filipinas.

En la grabación se ve que varios gamers continúan sentados en las mesas de juegos del café internet de Filipinas, a pesar de que el agua les llega a las rodillas mientras; algunos incluso se suben a varios objetos para evitar que el agua los toque.

Te puede interesar: Desplome de avión militar deja más de 40 muertos en Filipinas

Los gamers continúan su juego, pese al riesgo de sufrir un accidente por el agua y la luz de las maquinitas que manejan.

De acuerdo con medios internacionales, el video de los gamers se grabó en un café ubicado en Cainta, provincia de Rizal en Filipinas el jueves pasado.

Entre risas, el propietario del café graba a gamers que intentan de varias formas evitar que el agua los toque, mientras continúan con su juego.

VIDEO 🚨 Hardcore gamers kept on playing even after gaming room got filled with waist-deep flood water during typhoon in Philippines pic.twitter.com/TcOoHzYsfw — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 28, 2021

Gamers desalojan café por inundaciones en Filipinas

El propietario del café en Filipinas aseguró que tras concluir el video que se viralizó, les advirtió a los gamers los peligros de continuar en el lugar y aseguró que nadie resultó herido, ya que los enchufes eléctricos se ubican en lugares altos debido a las inundaciones que se presentan de forma continua en el país.

No sabíamos que el agua de la inundación subiría ese día, así que cuando los vi, inmediatamente tomé medidas y les dije que tenía que trasladar el equipo a un lugar más alto. Después de ese video, también se detuvieron y se fueron, ninguno de nosotros resultó herido.

Las inundaciones provocaron que más de 70 mil personas dejaran su hogar al oeste de Filipinas, a causa de un tifón que azotó la isla de Palawan, el sur de Manila, Mimaropa y Calabarzon.

|Crédito: Reuters

Autoridades reportaron que al menos una persona murió y otras dos más resultaron heridas por las inundaciones en Filipinas.

De acuerdo con autoridades meteorológicas, cada año Filipinas registra entre 15 y 20 tifones que se presentan entre mayo y junio y concluyen hasta noviembre o diciembre.

Te puede interesar: Primera medallista de oro de Filipinas recibirá casa y 13 mdp

