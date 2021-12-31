Año Nuevo 2022: Así le dieron la bienvenida en el mundo

Algunos países en el mundo ya recibieron el Año Nuevo 2022, los primeros en darle la bienvenida fueron Nueva Zelanda y Australia, territorios ubicados en Oceanía, donde despidieron al 2021 con espectáculos de fuegos artificiales.

El primer país en recibir al Año Nuevo 2022 fue Kiribati , un archipiélago conformado por 33 islas, de las cuales 20 están habitadas y donde ya transcurre el primer día de enero.

Así celebraron en el mundo la llegada del Año Nuevo 2022

El mundo recibe el Año Nuevo 2022

Nueva Zelanda

Después, el año nuevo llegó a Tokelau, un archipiélago perteneciente a Nueva Zelanda, ahí, los habitantes disfrutaron de un espectáculo muy colorido con fuegos artificiales.

Nueva Zelanda recibió el Año Nuevo 2022 con pocos fuegos artificiales, pero con un gran espectaculo de color. Nueve mil luces LED iluminaron la Sky Tower y el puente del puerto de Auckland.

En #NuevaZelanda ya es 2022. Con un espectáculo de luces y fuegos artificiales, así recibieron al año nuevo en #Auckland pic.twitter.com/CX8z7DsXjp — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) December 31, 2021

Australia

Australia recibió el año con grandes festejos. Miles de personas se reunieron en el puerto de Sydney para ver los famosos fuegos artificiales, una tradicional exhibición de pirotécnia que dura 12 minutos para recibir el Año Nuevo 2022 en el país.

Desde muy temprano miles de residentes se formaron en muchos puntos estratégicos para disfrutar del espectáculo que contó con más de 80 mil kilos de pirotecnia y fuegos artificiales en forma de ballena, torbellinos y cubos que iluminaron el cielo.

Corea del Norte

Corea del Norte también celebró la llegada del Año Nuevo 2022 con un evento artístico donde se reunieron miles de personas para despedir el 2021, donde hubo un espectáculo de fuegos artificiales cerca del río Taedong que atraviesa el centro de Pyongyan.



Hong Kong

Los fuegos artificiales iluminaron el paseo marítimo de Victoria Harbour, mientras que un concierto de música dirigido por la emblemática Orquesta Filarmónica de Hong Kong y la banda de chicos Mirror marcó el comienzo del Año Nuevo 2022.

También ofreció un espectáculo de luces en el puerto de Victoria, centrado en una pantalla de cuenta atrás en una pantalla de LED de 65.8 metros de altura.

Con un espectáculo de luces, fuegos artificiales y un concierto, recibieron al Año Nuevo 2022 en Hong Kong, #China pic.twitter.com/KHDFKpp5WF — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) December 31, 2021

Dubái

Con fuegos artificiales que iluminaron la torre más alta del mundo, la Burj khalifa, fue como Dubái, Emiratos Árabes Unidos, dio la bienvenida al Año Nuevo 2022.

Con ello, la nación árabe busca romper una vez más el récord mundial del más grande espectáculo pirotécnico.

|Reuters

Así fue la espectacular bienvenida que le dieron al 2022 en #Dubai; el Burj Khalifa se iluminó con la llegada del Año Nuevo. pic.twitter.com/mEBVMBaxwv — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) December 31, 2021

Alemania

Otro país en el mundo en el que ya inició el 2022 es Alemania, donde una de la mayores celebraciones de la nación se realizó en Berlín, en la Puerta de Brandenburgo, ahí, la Orquesta de la Policía Federal realizó la apertura del Año Nuevo.

Un evento de luces, música y bailarines amenizaron la nochevieja en Alemania y recibieron al 2022 con Andrea Kiewel y Johannes B. Kerner al frente de la celebración de Año Nuevo en la Puerta de Brandenburgo.

|Reuters

Grecia

Grecia también ya recibió el 2022 con un gran espectáculo de luces y cohetes. En punto de la medianoche, el país de la península balcánica estalló cientos de fuegos artificiales sobre el antiguo templo del Partenón en lo alto de la colina de la Acrópolis.

En las imágenes se aprecian los fuegos artificiales de colores sobre el Partenón para darle la bienvenida al Año Nuevo 2022 en Atenas.

|Reuters

Inglaterra

En punto de las 18:00 horas tiempo del centro de México, Inglaterra iluminó el cielo con varios fuegos artificiales de colores para despedir el 2021 y darle bienvenida al Año Nuevo 2022.

En las imágenes se puede v

er una exhibición de luces sobre la Catedral de San Pablo y el Puente del Milenio, para recibir el Año Nuevo.

|Reuters

Rusia

Rusia celebró el comienzo de 2022 con un espectáculo de fuegos artificiales sobre una Plaza Roja cubierta de nieve.

La famosa Plaza Roja se cerró al público para evitar la propagación del coronavirus, sine embargo las imágenes del momento ne que los fuegos artificiales iluminaron el cielo para iniciar el Año Nuevo, se compartieron en redes sociales.

Con un hermoso espectáculo de fuegos artificiales y entre la nieve, #Rusia recibió al 2022. Así se vivió el festejo en Moscú. pic.twitter.com/RxekNTH8Zn — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) January 1, 2022

Nueva York

Como ya es costumbre, miles de personas se reunieron para ver caer la esfera en Times Square en punto de la medianoche, con lo que Estados Unidos le dio la bienvenida el Año Nuevo 2022.

En las imágenes se aprecia a miles de personas reunidas mientras comienza la cuenta atrás para despedirse del año, y en cuanto el reloj llegó a cero cientos de fuegos artificiales iluminaron el cielo de Nueva York en medio del júbilo de los asistentes.