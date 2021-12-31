Nueva Zelanda y Australia, los primeros en recibir el año nuevo 2022

El año nuevo 2022 ya llegó a Kiribati, Nueva Zelanda y Australia, territorios ubicados en Oceanía que celebraron este acontecimiento con espectáculos de fuegos artificiales.

El primer lugar del planeta en darle la bienvenida al 2022 fue Kiribati , un archipiélago conformado por 33 islas, de las cuales 20 están habitadas y donde ya transcurre el primer día de enero.

Después, el año nuevo llegó a Tokelau, un archipiélago perteneciente a Nueva Zelanda, donde los habitantes disfrutaron de un espectáculo muy colorido, cuando el cielo se iluminó con fuegos artificiales.

En #NuevaZelanda ya es 2022. Con un espectáculo de luces y fuegos artificiales, así recibieron al año nuevo en #Auckland pic.twitter.com/CX8z7DsXjp — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) December 31, 2021

Además de Nueva Zelanda, las 12 campanadas para recibir el año nuevo 2022 se escucharon en Samoa, otro país ubicado en Oceanía y que por la diferencia de horario, ya está en enero.

De acuerdo con agencias internacionales, estas naciones insulares llegaron al 2022 con menos afectaciones por la pandemia de Covid-19 que otras naciones del mundo, debido a su situación geográfica.

Australia ilumina el cielo para recibir el año nuevo 2022

En Australia ya es 2022, este país también festejó la llegada de un nuevo año con fuegos artificiales que iluminaron la Casa de la Ópera, en Sydney, así como la bahía que rodea este inmueble histórico.

En redes sociales se compartieron videos del espectáculo, con el cual los habitantes de Australia celebraron el comienzo de un nuevo ciclo, momento que otros países del mundo ya esperan.

Después de Australia, las naciones que están por recibir el año nuevo 2022 son Japón y Corea del Sur, donde se espera un espectáculo similar al que se vio en Oceanía.

Países como Tailandia, Vietnam y Singapur cancelaron los festejos de año nuevo para evitar aglomeraciones y prevenir que aumenten los contagios de Covid-19, según agencias internacionales.

En Estados Unidos, solo 15 mil personas podrán disfrutar de la tradicional bienvenida al año nuevo en Times Square, Nueva York, a diferencia de los casi 58 mil asistentes que se registraron en años previos a la pandemia.

En la Ciudad de México el año nuevo 2022 se recibiría con un concierto de Los Ángeles Azules en Avenida Paseo de la Reforma; sin embargo, el aumento de contagios de Covid-19 provocó que el show se pospusiera por precaución.