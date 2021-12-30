El mundo en 2021: 21 momentos que marcaron el año

El 2021 está a punto de terminar dejando varios importantes momentos que marcaron al mundo, desde el ataque al Capitolio iniciando el año, hasta la despedida de Angela Merkel como canciller de Alemania y el final de la erupción del Volcán Cumbre Vieja en el último mes del 2021.

21 momentos destacados del 2021 en el mundo

ENERO



1- Ataque al Capitolio en Estados Unidos

El 2021 inició con un inesperado ataque al Capitolio por parte de simpatizantes de Donald Trump, quienes entraron al lugar el 6 de enero para interrumpir la certificación del triunfo de Joe Biden en las elecciones de Estados Unidos.

El ataque al Capitolio se convirtió en uno de los momentos más recordados en el mundo durante este 2021

2- Joe Biden, nuevo presidente de Estados Unidos

Joe Biden juró su cargo como el presidente 46 de Estados Unidos, a tan solo unos días del ataque al Capitolio, perpetrado por un grupo de seguidores de Donald Trump.

El nuevo mandatario estadounidense se enfrentaba a un duro panorama en 2021, pues debía hacer frente a la crisis económica sanitaria y social que dejó la pandemia de coronavirus.

FEBRERO



3- La primera misión Emiratos Árabes Unidos llega a Marte

Emiratos Árabes Unidos llegó a Marte por primera vez en febrero del 2021, con la misión conocida como Hope Probe, y entró en órbita con éxito en su primer intento. De esa forma, el país se convirtió en el quinto en la historia en llegar al planeta rojo y el primero del mundo árabe.

4- Sonda China llega a Marte

Febrero del 2021 fue el mes clave para la ciencia, pues también la sonda Tianwen-1 de China llegó a Marte y entró en órbita del planeta después de un mes de viajar por el espacio.

MARZO



5- Histórica visita del Papa a Irak

El papa Francisco llegó a Bagdad, lo que representó un acto histórico, ya que fue la primera vez que un Pontífice visitó Irak para acercarse a la comunidad cristiana del país.

A su llegada, el primer ministro, Mustafa al Kazemi, recibió al papa Francisco al pie de la escalera del avión, junto a dos niños con trajes tradicionales que le ofrecieron flores, mientras el ministro estrechó la mano del Santo Padre.

¡Que la visita apostólica del Papa a Irak revierta en el renacimiento de la fe cristiana desde sus cenizas en Oriente Medio! pic.twitter.com/2G9ARlcmqK — Jose Ignacio Munilla (@ObispoMunilla) March 7, 2021

ABRIL



6- Muerte del príncipe Felipe

El 6 de abril del 2021, Reino Unido se vistió de luto con la muerte del príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II, quien falleció a los 99 años de edad en el palacio de Buckingham.

El príncipe Felipe murió tras convertirse en el consorte monárquico más longevo de la Corona británica, con más de setenta años junto a la reina Isabel II.

To mark the death of His Royal Highness, The Duke of Edinburgh, at 12pm BST today a gun salute began firing from the Tower of London.



In total 41 rounds are being fired, with 1 round every minute, in unison with other saluting batteries across the UK. pic.twitter.com/0j3lmRwQ8u — The Tower of London (@TowerOfLondon) April 10, 2021

MAYO



7- Colapsa tren en México

El 3 de mayo, México vivió una de las peores tragedias en el transporte público. Un tramo de la Línea 12 del Metro colapsó dejando 24 muertos y 79 lesionados.

Una trabe que sostenía el puente por el que cruzaba la Línea 12 del Metro colapsó mientras pasaba un convoy entre las estaciones Olivo y Tezonco, sobre la avenida Tláhuac, en este 2021.

El Hospital General de Xoco y el Hospital General de Balbuena comienzan a recibir a los lesionados del colapso en la línea 12 del #MetroCDMX. La circulación en la zona está colapsada. Informa @ohernandezb



Sigue la cobertura en vivo en https://t.co/aTkQJpnPTI | @MLopezSanMartin pic.twitter.com/3a1R1lSwAy — adn40 (@adn40) May 4, 2021

8- Israel bombardea la Franja de Gaza

En mayo de 2021, Israel lanzó un ataque aéreo contra la Franja de Gaza, el cual causó la muerte de 217 personas, incluidos 63 niños y 36 mujeres.

Los grupos islamistas Hamas y Yihad islámica lazaron más de 800 cohetes contra Israel, que alcanzaron Jerusalén y Tel Aviv, mientras que el Ejército israelí respondió con más de 500 bombardeos.

JUNIO



9- Netanyahu deja el poder en Israel

En este 2021, Benjamin Netanyahu perdió su cargo como presidente de Israel después de 12 años al frente.

Netanyahu perdió el poder de Israel en una votación parlamentaria que ganó Naftali Bennett para formar un nuevo gobierno en Israel.



JULIO

10- Asesinato del presidente de Haití

Una de las noticias que conmocionó al mundo fue el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise.

Un grupo de hombres armados ingresó a la residencia del presidente durante la madrugada, en el barrio de Pelerin de Puerto Príncipe para matarlo. En el ataque resultó herida la primera dama, Martine Moise, la cual tuvo que ser hospitalizada.

JULIO



11- Protestas en Cuba

En julio del 2021, se desencadenó el mayor movimiento de protestas registrado en las últimas décadas en Cuba, lo que generó el respaldo de políticos de Estados Unidos y constantes amenazas del gobierno cubano.

Las protestas que se extendieron por toda la isla, dejaron varias personas detenidas y algunos defensores de derechos humanos aseguran que hasta ahora un número desconocido de arrestados continúan en prisión.

12- Inauguran Juegos Olímpicos sin asistentes en Tokio

Luego de declararse un cuarto estado de emergencia en Japón por la pandemia, los coordinadores de los Juegos Olímpicos tomaron una decisión sin precedentes: La justa deportiva se realizaría, pero sin asistentes.

Una medida que tomó el Comité Organizador para evitar más contagios de Covid-19 durante este 2021, a pesar de que ya había entradas vendidas.

Espectacular clausura Juegos Olímpicos Tokio…pic.twitter.com/HPrrg9PhaO — Liliana Franco (@lilianaf523) August 8, 2021

13- Inundaciones en Europa

Fuertes lluvias en Europa occidental provocaron catastróficas inundaciones que dejaron 220 personas muertas en este 2021.

La organización de las Naciones Unidas informó que Bélgica, Alemania, Luxemburgo y Holanda recibieron lluvias equivalentes a dos meses, en tan solo dos días. Una de las mayores inundaciones del mundo.

#ImpactantesImágenes | Continúa la emergencia en #Europa por las lluvias e inundaciones que han dejado más de 125 muertos en Alemania y Bélgica. Hay cientos de personas que no se han podido contactar. Entérate de esta y otras noticias aquí https://t.co/jRdYUK3VyA pic.twitter.com/8OZPiFiSSX — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 16, 2021

AGOSTO

14- Terremoto sacude Haití

Otro fenómeno natural que impactó al mundo este 2021, fue el terremoto de 7.2 que golpeó a Haití el 14 de agosto.

El saldo del terremoto fue de al menos dos mil 256 personas muertas y más de 12 mil 763 heridos. Uno de los momentos más trágicos de este año.



15- Talibanes toman Kabul

Después de 20 años, los talibanes recuperaron el poder en Afganistán luego de tomar la capital, tras la salida del Ejército estadounidense del país.

El regreso de los talibanes trajo una serie de crisis interna debido a las miles de personas que buscaban salir de Afgainstán. Incluso, otros países del mundo enviaron aviones para sacar a sus compatriotas.

SEPTIEMBRE



16- Erupción Volcán Cumbre Vieja en España

La erupción del volcán Cumbre Vieja de La Palma, España, cobró la vida de una persona y obligó a evacuar a miles de residentes el 19 de septiembre del 2021.

El 24 de diciembre de 2021, las autoridades de La Palma confirmaron que la erupción del volcán Cumbre Vieja llegó al final después de 85 días de actividad volcánica.

17- Crisis migratoria en El Paso, EU

Estados Unidos vivió una crisis migratoria a mediados de septiembre del 2021, cuando cerca de 15 mil personas de origen haitiano instalaron un campamento bajo un puente en El Paso, Texas.

La crisis migratoria terminó afectando a México, pues miles de haitianos dejaron al país nortemaericano para refugiarse en Coahuila.



18- Agentes estadounidenses golpean a migrantes

Durante la crisis migrante del 2021 en EU, salieron a la luz videos que mostraban a decenas de oficiales montados a caballo bloqueando el paso a los migrantes, pero lo que causó polémica fue el momento en que un guardia amenazó a los migrantes con las sogas de los caballos; incluso, un oficial lanzó la cuerda cerca de la cara de uno de los haitianos.



NOVIEMBRE

29- Detectan variante Omicron en Sudáfrica

Mientras avanzaba la vacunación contra Covid-19 en el mundo, Sudáfrica anunció el registro de un caso con una nueva variante, a la cual la OMS llamó Omicron.

Pese a que en poco tiempo varios países del mundo comenzaron a registrar casos de Omicron, la OMS informó que la variante no era tan peligrosa como Delta.

DICIEMBRE



20- Angela Merkel deja su cargo como canciller de Alemania

El 8 de diciembre del 2021, Angela Merkel dejó su cargo como canciller de Alemania, después de 16 años al frente del país.

Merkel fue despedida con una ceremonia militar en la explanada del Ministerio de Defensa, con un desfile de antorchas y música, incluido el himno nacional.

El Ejército alemán rindió por última vez honores a la canciller en una noche fría y ante solo 200 invitados por las restricciones sociales derivadas de la pandemia.

21- Accidente de migrantes en Chiapas

El 9 de diciembre, México vivió uno de los momentos más trágicos del 2021. Un tráiler que transportaba a más de 100 migrantes volcó y dejó 56 muertos, la mayoría de origen haitiano.

De acuerdo con los reportes, el chofer del tráiler perdió el control en una curva de la carretera Tuxtla-Chiapa, en Chiapas, y se impactó en el muro de contención.

