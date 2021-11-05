Controlan con anticonceptivos a hipopótamos de la cocaína

Los hipopótamos de Colombia, un legado de gran tamaño del fallecido narcotraficante Pablo Escobar, están siendo inyectados con anticonceptivos adaptados que normalmente se utilizan para controlar las poblaciones de ciervos, en un intento por detener el incremento de su población en el país.

Se cree que alrededor de 90 hipopótamos deambulan por Colombia, descendientes de los que Escobar importó hace 40 años para su exótico zoológico privado, dijo a Reuters David Echeverri, coordinador de bosques y biodiversidad de la autoridad ambiental regional Cornare.

DONAN 70 DOSIS DE ANTICONCEPTIVO

El Servicio de Inspección Zoosanitaria y Vegetal de Estados Unidos (APHIS, por su sigla en inglés) donó 70 dosis del anticonceptivo GonaCon adaptado para inyectar a los hipopótamos, una especie invasora en el país andino.

"En un proyecto que va a durar entre dos y tres años. Deseamos esterilizar el 100% de los hipopótamos que se encuentran en este lago", dijo Gina Serna, médica veterinaria de Cornare.

Algunos de los hipopótamos que huyeron de las ruinas del zoológico de Escobar han causado temor en el centro del país, donde han atacado a otros animales y han puesto en peligro a pobladores, lo que en el pasado llevó a la persecución y posterior sacrificio de uno de los ejemplares.

Se espera que la campaña ayude a "detener (el crecimiento de la población) ahora, antes de que llegue a miles, antes de que la gente muera y más del medio ambiente se vea afectado negativamente", precisó Jason Bruemmer, de APHIS.

Escobar, quien en su apogeo controló el mercado mundial de la cocaína, adquirió con su millonaria fortuna decenas de animales exóticos en otros países y creó un zoológico cerca al municipio de Puerto Triunfo, donde recibía a sus invitados y exhibía sus excentricidades.

Aunque la mayoría de los animales fueron llevados a otros zoológicos tras la muerte del capo en diciembre de 1993, los hipopótamos fueron considerados demasiado peligrosos y grandes para su transporte.

HIPOPÓTAMO AGREDE A UNA PERSONA

Hace unos días creció la preocupación y el debate por el ataque de un hipopótamo contra una persona, el cual ocurrió el pasado 31 de octubre.

A través de un comunicado, la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare, (Cornare), señaló que este es el segundo ataque de este tipo en lo que va del año.

Pronunciamiento de Cornare frente al ataque de hipopótamo a una persona en Doradal. https://t.co/dZmSZAQdHa pic.twitter.com/GOB3OvAS7w — Cornare (@cornare) November 2, 2021

Agregaron que fue "alrededor de uno de los lagos donde las hembras salen a dar a luz y en el que evidenciaron la presencia de una madre hipopótamo con su cría."

"Es posible que la persona involucrada en el accidente se acercara demasiado a esta hembra con su cría y los hipopótamos por su instinto protector tienden a atacar", explicó David Echeverri López, coordinador del Grupo Bosques y Biodiversidad de Cornare.

La persona lesionada fue trasladada a una clínica del municipio de Rionegro, los médicos señalaron que su salud es estable y evoluciona positivamente.

