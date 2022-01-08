Antivacunas en Australia y Serbia protestan a favor de Novak Djokovic

Los antivacunas en Australia salieron a las calles para apoyar al tenista Novak Djokovic, quien no podrá defender su título en el Abierto de tenis, pues se encuentra en detención migratoria desde hace tres días. En Serbia también se manifestaron.

La estrella serbia llegó a Australia para participar en el Abierto de tenis y ganar su 21 Grand Slan; sin embargo, debe permanecer en un hotel de Melbourne ya que su visa fue cancelada debido a una exención médica, y muy probablemente no pueda presentarse en el torneo.

Ante ello, varios grupos de manifestantes antivacunas se presentaron afuera del hotel, que se encuentra bajo vigilancia policial, para protestar contra las medidas de vacunación que mantienen al tenista serbio aislado.

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Además, en su país también se desataron algunas protestas a favor de Novak Djokovic, algunos partidarios antivacunas del tenis, se congregaron frente a la Asamblea Nacional en Belgrado, Serbia, para mostrar su apoyo a la estrella deportiva.

El padre del tenista también se presentó en la protesta en Serbia, donde aseguró que la detención de su hijo no tiene nada que ver con el deporte, sino que se trata de una decisión política.

“No estamos enojados con la gente de Australia, en realidad estamos enojados con sus políticos. Con esos tipos que están discutiendo entre ellos quién tiene la razón. Ciertamente no hubiera ido allí si no le hubieran dado permiso de entrar a Australia”, indicó el padre de Novak Djokovic.

¿Qué pasa con Novak Djokovic en Australia?

El tenista serbio lleva tres días de detención por motivos de inmigración en Melbourne, un caso que causó furor deportivo, político y diplomático.

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Novak Djokovic, quien es considerado un firme opositor antivacunas contra Covid-19, está confinado desde el jueves en un hotel después de que le cancelaran el visado por problemas con la exención médica de la obligación de vacunarse contra el coronavirus que presentó ante inmigración.

El caso provocó tensiones entre Serbia y Australia y también se volvió una bandera para los antivacunas en todo el mundo.

Por su parte, Novak Djokovic aseguró que él informó a los oficiales de la Fuerza Fronteriza de Australia sobre su estado de vacunación antes de partir al país, y que cumplía con los requisitos necesarios para entrar legalmente.

"Expliqué que me había infectado recienteme

nte de Covid-19, en diciembre de 2021, y sobre esta base tenía derecho a una exención médica de acuerdo con las normas y orientaciones del gobierno australiano", dijo Djokovic. Sin embargo, al llegar al país, el tenista fue detenido por migración.